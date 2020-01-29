Ср, 29.01.2020
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Крах Дзинтарс: более сотни сотрудников стали безработными

Продукция фабрики Dzintars.

ФОТО: LETA

В декабре и январе 134 бывших работника предприятия Dzintars обратились в Государственное агентство занятости (NVA). Большинство этих людей были заняты в торговле. На данный момент работу нашли 12 из них.

Об этом в интервью Латвийскому радио сообщила директор NVA Эвита Симсоне. 

Как известно, почти все магазины Dzintars уже закрыты. В конце января продукцию. фабрики можно еще было купить в Риге, на ул. Малу, 30.

Как сообщалось, 17 октября 2016 года предприятие подало в суд Земгальского предместья Риги заявление о начале процесса правовой защиты, а 18 января 2017 года суд утвердил план этого процесса. В свою очередь после соответствующей просьбы предприятия с 4 апреля 2018 года решением суда срок выполнения данного плана был продлен еще на два года. Таким образом, новый срок реализации плана мероприятий процесса правовой защиты был установлен до 4 апреля 2020 года.

Общая сумма требований обеспеченных кредиторов Dzintars в прошлом году составляла 4,5 млн евро, необеспеченных - 6,96 млн евро, что составляет в целом 11,46 млн евро.

Как ранее заявляли представители Dzintars, два кризиса - в 2008 и 2014 году - способствовали сокращению традиционных рынков сбыта продукции предприятия, падению объемов продаж и нехватке оборотных средств, из-за чего у предприятия накопились долги.

В 2017 году оборот Dzintars составил 6,284 млн евро, убытки - 1,766 млн евро, свидетельствует информация Firmas.lv.

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