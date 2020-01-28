"От дров не откажемся, но изменения будут": Пуце о климатической нейтральности Латвии

Во вторник, 28 января, правительство рассмотрит подготовленную Министерством охраны среды и регионального развития (VARAM) стратегию Латвии по достижению климатической нейтральности и разработанный Министерством экономики Национальный план по энергетике и климату до 2030 года.

По словам министра, он не может точно сказать, что именно изменится в жизни людей после того, как государство возьмет курс на климатическую нейтральность, но ясно, что придется отказаться от ряда действий, создающих выбросы.

Министр отрицал, что стратегия предусматривает отказ от дровяного отопления - оно сохранится, но людей, живущих в городских центрах, будут стимулировать к переходу на центральное отопление.