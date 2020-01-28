"От дров не откажемся, но изменения будут": Пуце о климатической нейтральности Латвии

В ближайшие десятилетия Латвии и остальному миру придется отказаться от некоторых видов деятельности, вызывающих выбросы, заявил на Латвийском радио министр охраны среды и регионального развития Юрис Пуце.
Во вторник, 28 января, правительство рассмотрит подготовленную Министерством охраны среды и регионального развития (VARAM) стратегию Латвии по достижению климатической нейтральности и разработанный Министерством экономики Национальный план по энергетике и климату до 2030 года.
По словам министра, он не может точно сказать, что именно изменится в жизни людей после того, как государство возьмет курс на климатическую нейтральность, но ясно, что придется отказаться от ряда действий, создающих выбросы.
Министр отрицал, что стратегия предусматривает отказ от дровяного отопления - оно сохранится, но людей, живущих в городских центрах, будут стимулировать к переходу на центральное отопление.
Что касается доступности электромобилей, то, по мнению министра, в ближайшие десятилетия они должны стать дешевле и доступнее для потребителей, однако Пуце пока не назвал никаких механизмов, которые могло бы использовать государство, чтобы "пересадить" людей с автомашин с двигателями внутреннего сгорания на электромобили.