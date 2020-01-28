Полиция ищет очевидцев ДТП на Елгавской окружной дороге

Согласно предварительной информации, около 17.25 на шоссе на шоссе Рига-Елгава-Литовская граница (А8) произошло столкновение двух автомобилей - грузового седельного тягача Mercedes Benz Actros и легкового авто Toyota Corolla.

В результате ДТП пострадали два человека, они доставлены в медучреждение.

Прибывшие на место спасатели констатировали, что в одной из машин зажаты два человека. При помощи гидравлических инструментов людей вызволили и передали медикам. Утечки топлива не было. Водитель второго транспортного средства смог выбраться самостоятельно.

Были проведены работы по уборке проезжей части.