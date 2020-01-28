Полиция ищет очевидцев ДТП на Елгавской окружной дороге

Госполиция призывает отозваться очевидцев ДТП, которое произошло вечером в понедельник, 27 января, на Елгавской окружной дороге. Об этом сообщила представитель Госполиции Даце Калниня.
Согласно предварительной информации, около 17.25 на шоссе на шоссе Рига-Елгава-Литовская граница (А8) произошло столкновение двух автомобилей - грузового седельного тягача Mercedes Benz Actros и легкового авто Toyota Corolla.
В результате ДТП пострадали два человека, они доставлены в медучреждение.
Прибывшие на место спасатели констатировали, что в одной из машин зажаты два человека. При помощи гидравлических инструментов людей вызволили и передали медикам. Утечки топлива не было. Водитель второго транспортного средства смог выбраться самостоятельно.
Были проведены работы по уборке проезжей части.
Госполиция призывает отозваться очевидцев ДТП, которые могут предоставить любую полезную для расследования информацию по номерам телефонов 63004266, 20293421, 110. Также можно обращаться лично в Елагавский участок полиции.