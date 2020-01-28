Китайский вирус достиг Европы

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".
В этом выпуске:
- Жертвами нового коронавируса в Китае уже стали больше 100 человек. Около 4500 заражены. Власти Китая говорят - пик его распространения наступит через 10 дней.
- В Кремле назвали оскорбительными слова Зеленского о причастности СCCР к началу Второй мировой войны. Как это отразится на отношениях двух стран?
- Россия сама достроит оставшийся участок газопровода "Северный поток-2", который попал под санкции США. Есть ли у страны возможности для этого?
- Санкции за выборы в аннексированном Крыму. Евросоюз ввел новые ограничения против российских чиновников. Кто в списке?
Видео: ГЛАВНОЕ | 28.01.2020
Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.