СМИ: В Беларуси одновременно пропали директора всех сахарных заводов

Tut.by со ссылкой на источник отмечает, что директора Городейского комбината 24 января сняли с самолёта, который направлялся в Мюнхен. 27 января директор Слуцкого сахарорафинадного завода, как сказали на предприятии, "улетел в отпуск". Руководитель Скидельского сахарного комбината якобы "уехал в Минск", а директор Жабинковского сахарного завода уже просто не появляется на работе определенное время.