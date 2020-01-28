Вт, 28.01.2020
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СМИ: В Беларуси одновременно пропали директора всех сахарных заводов

ФОТО: pixabay.com

В Беларуси директора всех четырех существующих в государстве сахарных заводов разом перестали появляться на рабочих местах. Об этом сообщает "Медуа" со ссылкой на Tut.by.

Tut.by со ссылкой на источник отмечает, что директора Городейского комбината 24 января сняли с самолёта, который направлялся в Мюнхен. 27 января директор Слуцкого сахарорафинадного завода, как сказали на предприятии, "улетел в отпуск". Руководитель Скидельского сахарного комбината якобы "уехал в Минск", а директор Жабинковского сахарного завода уже просто не появляется на работе определенное время. 

Tut.by сообщает, что, возможно, директора были задержаны в рамках расследования дела о коррупции, которым занимается Комитет государственной безопасности.

Официальных сообщений от властей по факту случившегося - пока нет.

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