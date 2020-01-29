Угонщики сменили привычки: начали красть авто, за которые раньше никто не переживал

"Я никогда и подумать не могла, что мою машину украдут. Такую маленькую машинку, прямо у дома",- рассказала молодая мама Олеся. В ноябре у нее угнали Toyota Yaris.

В последние месяцы в Риге и окрестностях угнаны автомобили, за которые раньше владельцы и не думали переживать - примерно десять Toyota Yaris и Toyota Prius с гибридными двигателями. Полиция полагает, что такие кражи вызваны, скорее всего, спросом автосервисов на детали.

"Не чистый на руку предприниматель хочет заработать на ремонте как можно больше денег. Заказывает у воров конкретную машину. Покупает за четверть от рыночной цены, ремонтирует и получает прибыль", - рассказал представитель Госполиции, начальник 2-го отделения Управления уголовного розыска Марис Приедниекс.

Если в 2019 было совершено 523 угона, то десять лет назад - в два раза больше. Представитель полиции рассказал, что автомобили следует оборудовать дополнительной сигнализацией, и весьма осторожно быть с системой Keyless Go, которую легко сканировать, и можно очень быстро угнать авто.

Излюбленные марки угонщиков - BMW, Volkswagen, Audi, Toyota и Mercedes. Чаще всего угоняют BMW 5-й серии, Volkswagen Passat, Volkswagen Golf, Audi 80 и BMW 3-й серии.

Президент Латвийской ассоциации страховщиков Янис Абашинс указал, что угнанные в Латвии автомобили находят не только на востоке, но и в Испании, Швеции и Германии. Где-то есть спрос, туда машины и перегоняют. Он также отметил, что примерно 30% всех украденных автомобилей застрахованы от угона.