Ср, 29.01.2020
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Угонщики сменили привычки: начали красть авто, за которые раньше никто не переживал

ФОТО: Pixabay

В прошлом году в Рижском регионе задержаны несколько преступных группировок автоугонщиков. Они начали воровать машины, на которые раньше не обращали внимание, сообщает программа телеканала TV3 900 sekundes. 

"Я никогда и подумать не могла, что мою машину украдут. Такую маленькую машинку, прямо у дома",- рассказала молодая мама Олеся. В ноябре у нее угнали Toyota Yaris. 

В последние месяцы в Риге и окрестностях угнаны автомобили, за которые раньше владельцы и не думали переживать - примерно десять Toyota Yaris и Toyota Prius с гибридными двигателями. Полиция полагает, что такие кражи вызваны, скорее всего, спросом автосервисов на детали. 

"Не чистый на руку предприниматель хочет заработать на ремонте как можно больше денег. Заказывает у воров конкретную машину. Покупает за четверть от рыночной цены, ремонтирует и получает прибыль", - рассказал представитель Госполиции, начальник 2-го отделения Управления уголовного розыска Марис Приедниекс. 

Если в 2019 было совершено 523 угона, то десять лет назад - в два раза больше. Представитель полиции рассказал, что автомобили следует оборудовать дополнительной сигнализацией, и весьма осторожно быть с системой Keyless Go, которую легко сканировать, и можно очень быстро угнать авто. 

Излюбленные марки угонщиков - BMW, Volkswagen, Audi, Toyota и Mercedes. Чаще всего угоняют  BMW 5-й серии, Volkswagen Passat, Volkswagen Golf, Audi 80 и BMW 3-й серии. 

Президент Латвийской ассоциации страховщиков Янис Абашинс указал, что угнанные в Латвии автомобили находят не только на востоке, но и в Испании, Швеции и Германии. Где-то есть спрос, туда машины и перегоняют. Он также отметил, что примерно 30% всех украденных автомобилей застрахованы от угона. 

Видео: сюжет на латышском языке об автоугонах 

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