Латвиец из Пекина: температуру измеряют прямо на улице

"В Пекине все соблюдают осторожность, стараются не выходить из дома", - рассказал Кристиан. "Сейчас Новый год, и многие люди еще не вернулись из других городов и зарубежных поездок", - поделился Кристиан своими наблюдениями.

Он отметил, что больше всего проблем может быть после того, как люди вернутся обратно в город после новогодних торжеств.

ФОТО: из личного архива

Несмотря на то, что эпицентром нового вида коронавируса считается город Ухань, расположенный на расстоянии более 1000 километров от Пекина, меры предосторожности введены и в столице. Кристиан рассказал, что примерно 95% прохожих - в медицинских масках. На станциях метро, в правительственных зданиях и других местах, происходит сканирование температуры тела людей - так вычисляют заболевших.

"Такое чувство ожидания. Местные друзья-китайцы советуют быть очень осторожными", - рассказал Кристиан. В Пекине проживают 25 миллионов человек, на данный момент число инфицированных, если смотреть в пропорции, очень маленькое. Однако, в таком большом городе все может очень быстро измениться, заключает латвиец.

По мнению Кристиана, в Китае, конечно, к вирусу относятся очень серьезно, однако, восточные СМИ в некоторой степени драматизируют ситуацию.

ФОТО: из личного архива

"Лично я никакой паники не чувствую, но, быть внимательным надо", - говорит Кристиан. Основные меры предосторожности, которые следует соблюдать: маска на лицо, мытье рук и минимум посещений мест скопления людей.

В последнее время появились истории о необходимости носить защитные очки, однако, Кристиан таких пока не видел.