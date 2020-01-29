Дело журналиста Голунова: задержавших его полицейских обвинят в приобретении и хранении наркотиков

Со ссылкой на СК "Медуза" сообщает, что полицейские незаконно приобрели и хранили наркотики, которые подкинули Голунову. Представителим СК назвали имена полицейских - это бывшие сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы Денис Коновалов, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев, а также бывший начальник этого отделения Игорь Ляховец.

О факте задержания бывших полицейских, задействованных в незаконном преследовании Голунова стало известно утром 29 января. О задержании пятерых бывших сотрудников полиции, причастных к незаконному преследованию Голунова, СК сообщил утром 29 января. На данный момент их подозревают по статье Уголовного кодекса РФ за превышение должностных полномочий.

Иван Голунов - российский журналист-расследователь. Корреспондент отдела расследований интернет-издания "Медуза", ранее публиковался в "Ведомостях", российском Forbes, РБК и других СМИ.

Голунов был задержан днем 6 июня. Как утверждало следствие, Голунов "совершил покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере". Сам журналист настаивал на своей невиновности и говорил, что наркотики ему подкинули. Позднее он был помещен под домашний арест. Наркотиков в его крови не обнаружили. В поддержку Ивана было организованно множество митингов, в том числе и в Риге.