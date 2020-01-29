Женщина похудела на 76 килограммов после унижения в самолете
Канадка Келси Бонас похудела на 76 килограммов после унижения, которое пережила в самолете, когда не смогла пристегнуться ремнем безопасности - его длина оказалась недостаточной, пишет Daily Mail.
Как сообщает издание, 32-летняя Бонас из канадского города Гамильтон, провинция Онтарио, стала набирать вес после того, как вышла замуж и переехала в Великобританию. Там она пристрастилась к фастфуду и потребляла до четырех тысяч килокалорий в день.
Женщина ежедневно по два-три раза посещала McDonald's. По утрам она съедала там два макмаффина, днем обедала двумя бургерами, а перекусывала куриными наггетсами.
В результате ее вес достиг 136 килограммов и стал доставлять неудобства.
По словам Келси, ей было трудно гулять и играть со своими детьми, а в самолете приходилось унижаться перед стюардессами и пассажирами, выпрашивая удлинитель для ремня безопасности. Она неоднократно садилась на диеты, но быстро снова набирала вес.
Бонас удалось похудеть до 60 килограммов лишь после операции по шунтированию желудка и отказа от фастфуда в пользу здоровой пищи.
"Сама операция тебя не меняет, - объясняет женщина. - Это лишь средство, помогающее контролировать рецидивы.
Нельзя вдруг проснуться и стать худым. Нужно принимать верные решения".