Ср, 29.01.2020
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Женщина похудела на 76 килограммов после унижения в самолете
Фото впечатляют!

ФОТО: скриншот instagram.com/itsamommythang

Канадка Келси Бонас похудела на 76 килограммов после унижения, которое пережила в самолете, когда не смогла пристегнуться ремнем безопасности - его длина оказалась недостаточной, пишет Daily Mail.

Как сообщает издание, 32-летняя Бонас из канадского города Гамильтон, провинция Онтарио, стала набирать вес после того, как вышла замуж и переехала в Великобританию. Там она пристрастилась к фастфуду и потребляла до четырех тысяч килокалорий в день.

Женщина ежедневно по два-три раза посещала McDonald's. По утрам она съедала там два макмаффина, днем обедала двумя бургерами, а перекусывала куриными наггетсами.

В результате ее вес достиг 136 килограммов и стал доставлять неудобства.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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По словам Келси, ей было трудно гулять и играть со своими детьми, а в самолете приходилось унижаться перед стюардессами и пассажирами, выпрашивая удлинитель для ремня безопасности. Она неоднократно садилась на диеты, но быстро снова набирала вес.

Бонас удалось похудеть до 60 килограммов лишь после операции по шунтированию желудка и отказа от фастфуда в пользу здоровой пищи.

"Сама операция тебя не меняет, - объясняет женщина. - Это лишь средство, помогающее контролировать рецидивы.

Нельзя вдруг проснуться и стать худым. Нужно принимать верные решения".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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