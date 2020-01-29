За нарушение правил дорожного движения наказаны пять депутатов Сейма

Осенью прошлого года за нарушение правил дорожного движения административно были наказаны пять депутатов Сейма, в свою очередь в этом году - еще один парламентарий, сообщает агентство LETA.
Согласно доступной в Регистре штрафов информации, депутат Сейма, министр благосостояния Рамона Петравича в ноябре прошлого года была наказана штрафом за нарушение правил дорожного движения.
Кроме того, за несоблюдение скорости, дистанции и интервала денежный штраф получил депутат Янис Кришанс.
За такое же нарушение денежным штрафом был наказан и депутат Эдвин Шноре.
В октябре за нарушение всеобщих правил дорожного движения денежный штраф получил и парламентарий Янис Дуклавс, а депутат Николай Кабанов был административно наказан денежным штрафом за нарушение правил регулировки дорожного движения.
В свою очередь в начале этого года за нарушение требований дорожного знака денежный штраф получил и депутат Сейма Алдис Адамович.