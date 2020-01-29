За нарушение правил дорожного движения наказаны пять депутатов Сейма

Согласно доступной в Регистре штрафов информации, депутат Сейма, министр благосостояния Рамона Петравича в ноябре прошлого года была наказана штрафом за нарушение правил дорожного движения.

Кроме того, за несоблюдение скорости, дистанции и интервала денежный штраф получил депутат Янис Кришанс.

За такое же нарушение денежным штрафом был наказан и депутат Эдвин Шноре.

В октябре за нарушение всеобщих правил дорожного движения денежный штраф получил и парламентарий Янис Дуклавс, а депутат Николай Кабанов был административно наказан денежным штрафом за нарушение правил регулировки дорожного движения.