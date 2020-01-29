Вкусно и сытно: самый правильный рецепт настоящего рассольника
"Рассольник с мясом, перловкой, солеными огурчиками и, конечно же, сваренный с огуречным рассолом... Отказаться от такого аппетитного супчика невозможно", - отмечают авторы YouTube-канала "Всегда Вкусно!" и добавляют, что приготовить настоящий и самый вкусный рассольник несложно". Ловите видеорецепт!
Ингредиенты: мясо на косточке - 800 г, морковь - 200 г, лук репчатый - 300 г, вода - 3150 мл, огурцы соленые - 370 г, крупа перловая - 80 г, картофель - 400 г, укроп свежий - по вкусу, лавровый лист - 2 шт., чеснок - 3 зубчика, растительное масло - 3 ст. л., соль - по вкусу, перец черный молотый - 1/2 ч. л., огуречный рассол - 400 мл, томатная паста - 1 ст. л.
Процесс приготовления во всех подробностях смотрите на видео!