Вкусно и сытно: самый правильный рецепт настоящего рассольника

"Рассольник с мясом, перловкой, солеными огурчиками и, конечно же, сваренный с огуречным рассолом... Отказаться от такого аппетитного супчика невозможно", - отмечают авторы YouTube-канала "Всегда Вкусно!" и добавляют, что приготовить настоящий и самый вкусный рассольник несложно". Ловите видеорецепт!