Малыши-отказники: какие мамы бросают своих детей, и кто дает им имена

В интервью TVNET автор проекта Лаура Звирбуле рассказала, что на стадии подготовки BabyBox общалась и с полицией, и с работниками детских домов.

BabyBox, оно же - "окошко жизни" в больнице Мадоны. ФОТО: LETA

Ситуация была ужасающей. В один детский дом каждый год подкидывали в среднем 15 малышей. В 2006 году мертвыми были найдены 11 новорожденных, в 2007 – шесть.

"За десять лет с момента появления BabyBox в Латвии нашли троих мертвых новорожденных. Еще был случай, когда люди успели спасти ребенка. Одна женщина пыталась скрыть беременность, но коллеги это заметили. И когда она пришла уже без живота, они подняли тревогу и успели спасти малыша от смерти", - говорит Лаура Звирбуле, отмечая, что BabyBoх доказал свою роль в спасении детских жизней.

За 10 лет в BabyBox оставлены 47 малышей. В Риге – 27, Лиепае – 2, Даугавпилсе – 3, Резекне – 3, Мадоне - 4, Валмиере 2, Елгаве – 4, Вентпилсе – 2.

Только двое оставленных в BabyBox малышей вернулись к родителям. Еще одного забрала бабушка.

"За эти 10 лет только 13 детей были оставлены с записками, в одной было пожелание на счет имени. Что пишут в записках? Практические вещи – когда родился, какие прививки сделаны, какие-то данные по состоянию здоровья", - рассказывает Звирбуле. Часто вместе с малышом оставляют упаковки подгузников, мягкие игрушки, одежду, питание.

"В записках есть и эмоции, почему такое решение было принято. Оправдания, какие-то пожелания… Иногда родители кладут вещи, которые я бы назвала амулетами. Понятно, что они хотят передать это ребенку. Это может быть крестик или какая-то особенная, но, важная мелочь", - рассказывает Лаура Звирбуле.

"Конечно, ничего радостного в том, что детей бросают мамы- нет. Но, если малыш попал в BabyBox, мы на 100% уверены, что он отправится в семью, где его будут любить. Он останется в Латвии, вырастет в заботе и ощущении, что он очень нужен. Ведь на новорожденных малышей в Латвии очередь, они попадают в проверенные семьи, которые очень хотят и готовы к воспитанию детей", - заключает Звирбуле.

Статистики по "отказникам" - нет

Детей, которых оставили в BabyBox или больнице, чьи родители неизвестны, в нормативных актах называют atradenis – найденыш. Сколько таких малышей – конкретной статистики нет. Когда малыши остаются в больнице или "окошке жизни", ими занимается сиротский суд конкретного самоуправления. У найденыша нет родителей – малыш свободен и его можно усыновить. Сиротские суды делают это быстро – семьи, которые хотят взять малыша, уже проверены, им звонят и предлагают забрать найденыша.

Министерство благосостояния располагает лишь общей статистикой – у найденышей нет отдельной графы.

По состоянию на 1 января этого года, юридически свободны были 1140 детей. Большая часть – 774, в возрасте от 10 до 18 лет. По состоянию на 30 января 2020 года – 1133 ребенка (10-18 лет). Из них 429 заявили, что не хотят в приемную семью или быть усыновленными. В общей сложности в 2018 году были адаптированы 108 детей.