Малыши-отказники: какие мамы бросают своих детей, и кто дает им имена

В Эстонии есть интересное правило – если родители в установленный законом срок не зарегистрировали новорожденного, то имя малышу может дать государство. На свое усмотрение. TVNET решил узнать, как это происходит в Латвии, кто дает имена тем, от кого отказались родители. И, главный вопрос: какие женщины бросают своих детей в родильном отделении. Это далеко не всегда люди с зависимостями или малолетние.
По закону, новорожденного малыша нужно зарегистрировать в течение 30 дней. Если родители состоят в браке, то пойти в ЗАГС может или мама, или папа. Если же официального брака нет, тогда на регистрации должны присутствовать оба родителя. В случае, если тридцатидневный срок истек, Латвия не станет давать ребенку имя на свое усмотрение, как это делают в Эстонии (говорят, такое бывает редко). Родителям придется написать заявление и объяснить, почему они выбились из положенного срока.
Кто дает имена "отказникам"?
Если малыша оставили в BabyBox, тогда медицинское учреждение, ответственное за "окошко жизни", устанавливает примерную дату рождения (бывает, конечно, что родители указывают точную дату в приложенной записке) и дает ребенку имя. Так же происходит и с теми, кого оставляют в родильном отделении.
TVNET обратился в Рижский роддом - именно здесь ежегодно появляется на свет треть всех рожденных в Латвии малышей. В интервью TVNET уполномоченное лицо роддома Ингуна Зиемане рассказала: иногда от ребенка отказываются уже после того, как его зарегистрировали – на первом этаже есть отделение ЗАГСа, и оформление документов не занимает много времени. А потом решают не забирать домой. Имя есть, мамы нет.
Если малыша не зарегистрировали и отказались забирать домой, имя ему дают сотрудники. Иногда родители, сообщая о желании оставить ребенка, говорят, что хотели бы назвать ребенка каким-то именем. Но, если никаких пожеланий не прозвучало, в роддоме малышам подбирают универсальные имена, которые хорошо звучат на разных языках.
"Например, Анна, Александр, Мария, Инга. Имя, с которым ребенку будет удобно жить в любой семье – русской или латышской", - рассказывает сотрудник роддома.
Когда малыша усыновляют, новые родители дают ему не только свою фамилию - они могут и переименовать кроху.
"Я не хочу его"
Такой возможности – написать отказ от ребенка, нет. "Так было раньше, сейчас уже нет никакого специального бланка. Как это выглядит, отказ от ребенка? Все просто... Иногда мамы приходят и говорят, что не хотят воспитывать малыша. А иногда… Просто собирают вещи и уходят из отделения, оставляя новорожденного в кроватке", - рассказала специалист.
Неужели этих мам никто не ищет? Не всегда. Если женщина поступила в отделение и не дала свои документы (помощь ведь окажут и без паспорта), родила и ушла без ребенка – ее никто искать не будет. Ее имя в свидетельстве о рождения не появится.
А вот если при поступлении в отделение женщина предоставляла документы, тогда информацию о ней передают сиротскому суду, который оформит процедуру отказа от ребенка по всем правилам. С учетом того, что подобные решения женщины принимают "на эмоциях", по закону, есть пять недель, на то, чтобы передумать и вернуть малыша себе. Мамам дают второй шанс.
"Могу сказать, что новорожденные сразу уезжают в новую семью, минуя центры социальной опеки. На младенцев в Латвии большая очередь. Иногда, конечно, малышу нужна медицинская помощь – его перевозят в Детскую больницу", - рассказала Ингуна.
Почему и какие женщины оставляют детей
"Составить портрет мамы, которая решила оставить ребенка в родильном отделении, достаточно сложно. Все истории разные", - говорит Ингуна Зиемане.
Был случай, когда женщина забеременела от одного мужчины, а к моменту родов была уже с другим – это стало причиной, по которой она оставила малыша в роддоме. Он бы помешал ее новым отношениям.
Еще один новорожденный просто стал лишним для своих родителей. С виду совершенно приличные, вроде бы обеспеченные люди, с двумя общими детьми, ушли из роддома, оставив там младшего. И не вернулись. В чем причина такого поступка – никому, кроме них самих, неизвестно.
По словам Ингуны Зиемане, ежегодно в Рижском роддоме происходит 4-6 случаев отказа от ребенка.
"Многим кажется, что детей оставляют только люди с зависимостями, но это не так. За последние три года было всего два случая, когда употребление алкоголя или наркотиков было очевидным. Когда такие мамы оставляют детей, положив руку на сердце, могу сказать, что так, наверное, лучше. Малыши должны быть там, где их любят и заботятся. Если родители не хотят и не могут этого, пусть лучше у ребенка будет шанс получить все это от других людей", - делится своим мнением Ингуна.
За годы работы она не встречала ни одной несовершеннолетней мамы, которая отказалась бы растить своего ребенка.
"Многих это удивит, но большинство мам, которые оставляют детей в родильном отделении – старше 24 лет, и, часто это не первые роды", - рассказывает Зиемане.
Специалист разговаривает со всеми женщинами, которые собираются оставить ребенка. Некоторые сообщают об этом, а некоторые уходят - и, к сожалению, Ингуна не всегда успевает с ними поговорить - женщина уходит раньше ее визита. С большинством женщин все же получается поговорить. Чаще всего причиной отказа от ребенка мамы называют сложное материальное положение, в котором невозможно растить ребенка.
"У нас половина страны живет не богато и борется за выживание. Но, от детей ведь люди из-за этого не отказываются", - говорит Ингуна, отмечая, что всем таким матерям рассказывает о возможностях получить помочь и поддержку.
"Когда говоришь с ними больше, рассказываешь о возможностях, кризисных центрах, понимаешь, что причина далеко не в деньгах. Все куда глубже и серьезнее", - рассказывает Ингуна.
Крестик на память
В 2009 году в Латвии появились "окошки жизни", которые принято называть BabyBox. Это специально оборудованное место в больницах, где родители могут оставить своего ребенка, если не хотят или не могут его воспитывать.
В интервью TVNET автор проекта Лаура Звирбуле рассказала, что на стадии подготовки BabyBox общалась и с полицией, и с работниками детских домов.
Ситуация была ужасающей. В один детский дом каждый год подкидывали в среднем 15 малышей. В 2006 году мертвыми были найдены 11 новорожденных, в 2007 – шесть.
"За десять лет с момента появления BabyBox в Латвии нашли троих мертвых новорожденных. Еще был случай, когда люди успели спасти ребенка. Одна женщина пыталась скрыть беременность, но коллеги это заметили. И когда она пришла уже без живота, они подняли тревогу и успели спасти малыша от смерти", - говорит Лаура Звирбуле, отмечая, что BabyBoх доказал свою роль в спасении детских жизней.
За 10 лет в BabyBox оставлены 47 малышей. В Риге – 27, Лиепае – 2, Даугавпилсе – 3, Резекне – 3, Мадоне - 4, Валмиере 2, Елгаве – 4, Вентпилсе – 2.
Только двое оставленных в BabyBox малышей вернулись к родителям. Еще одного забрала бабушка.
"За эти 10 лет только 13 детей были оставлены с записками, в одной было пожелание на счет имени. Что пишут в записках? Практические вещи – когда родился, какие прививки сделаны, какие-то данные по состоянию здоровья", - рассказывает Звирбуле. Часто вместе с малышом оставляют упаковки подгузников, мягкие игрушки, одежду, питание.
"В записках есть и эмоции, почему такое решение было принято. Оправдания, какие-то пожелания… Иногда родители кладут вещи, которые я бы назвала амулетами. Понятно, что они хотят передать это ребенку. Это может быть крестик или какая-то особенная, но, важная мелочь", - рассказывает Лаура Звирбуле.
"Конечно, ничего радостного в том, что детей бросают мамы- нет. Но, если малыш попал в BabyBox, мы на 100% уверены, что он отправится в семью, где его будут любить. Он останется в Латвии, вырастет в заботе и ощущении, что он очень нужен. Ведь на новорожденных малышей в Латвии очередь, они попадают в проверенные семьи, которые очень хотят и готовы к воспитанию детей", - заключает Звирбуле.
Статистики по "отказникам" - нет
Детей, которых оставили в BabyBox или больнице, чьи родители неизвестны, в нормативных актах называют atradenis – найденыш. Сколько таких малышей – конкретной статистики нет. Когда малыши остаются в больнице или "окошке жизни", ими занимается сиротский суд конкретного самоуправления. У найденыша нет родителей – малыш свободен и его можно усыновить. Сиротские суды делают это быстро – семьи, которые хотят взять малыша, уже проверены, им звонят и предлагают забрать найденыша.
Министерство благосостояния располагает лишь общей статистикой – у найденышей нет отдельной графы.
По состоянию на 1 января этого года, юридически свободны были 1140 детей. Большая часть – 774, в возрасте от 10 до 18 лет. По состоянию на 30 января 2020 года – 1133 ребенка (10-18 лет). Из них 429 заявили, что не хотят в приемную семью или быть усыновленными. В общей сложности в 2018 году были адаптированы 108 детей.
Стоит отметить, что без биологических родителей в 2018 году в Латвии проживали 6438 детей, из них 4398 были взяты опекунами, в приемной семье – 1246, еще 794 – в центрах опеки.