"Наполовину русский": история москвича Алишера Мухитдинова и его глобальной фашистской сети

Бен Реймонд, он же Бенджамин Ноэлс - один из изначальных администраторов "Железного марша", зарегистрировавшийся на форуме под номером семь (Славрос - под номером один).

Поначалу форум не был таким уж фашистским, рассказывает Би-би-си бывший участник "Железного марша": "Основная идея была - переворачивание культуры политкорректности. Это было пристанище для людей, которые не могли высказываться в других местах. В первые годы Александр [Славрос] не банил людей с другими идеями. Он сам ими интересовался".

В 2014 году Славрос по приглашению одного из участников форума побывал в Петербурге на встрече "интегральных традиционалистов". "Раздражающая философская/теологическая тема по типу круглого стола, <...> испытание было аутичным", - написал он впоследствии.

Встречу организовал "околорелигиозный мистический московско-питерский новосибирский кружок" без четкой организационной структуры, рассказывает знакомый Славроса: "В этом участвовали представители каких-то течений традиционного ислама с Кавказа. У них были терки с другими течениями, они были в курсе правой идеи, интересовались всякими Платонами, Дугиными. Были нью-эйдж хиппи, которые типа "заглядывали по ту сторону". Были хакеры, которые задвигали про киберпанк. И Славрос на их фоне присутствовал".

Один из организаторов встречи, петербургский традиционалист Павел Бойцов, рассказал Би-би-си, что на ней были представители разных течений - от православных до кришнаитов. Гость из Москвы вел себя скромно - Бойцову запомнилось только его "доброе лицо". "Для меня это трагичная фигура, - продолжает Бойцов. - В тяжелое время русские патриоты часто ударяются в радикализм. Но это не решение ситуации. Это политический эскапизм, который наследует черты русского сектантства".

Сам Бойцов называет фашизм и нацизм "тающими айсбергами модерна в теплеющем океане постмодерна", а Славроса и его соратников - "жертвами темного интернационального культа", с помощью которого "молодых русских парней" загоняют в ряды "псевдополитической субкультуры".

"Красная таблетка"

Следующей остановкой Славроса стала Финляндия, куда его пригласил участник "Железного марша" Kombat Unit, называвший себя "шаманом в ботфортах". "[Шаманство] - это когда, обожравшись грибов, отправляются в лес камлать на бубнах, вызывать духов", - поясняет знакомый Славроса.

Судя по отчетам на форуме, в течение трех дней Славрос и Kombat Unit принимали MDMA, LSD, марихуану и опиоиды. В первый же день у Славроса началась рвота и закружилась голова. "Но испытание не было таким уж долгим, непосредственно у унитаза я задерживался не больше чем на три минуты", - писал он.

Kombat Unit привел другую версию событий: "Половину времени Славрос не понимал, что происходит, и часто терял сознание". Через пару лет финн присоединился к национал-социалистическому Северному движению сопротивления и завязал с "шаманизмом", если верить его сообщениям на форуме.

Подобная публика и составляла костяк "Железного марша" в первые годы его существования, утверждает знакомый Славроса.