Датский суд оставил Кристину Мисане под арестом

На заседании рассматривался вопрос о том, оставить ли Мисане под стражей или освободить ее, так как ЮАР не забрала женщину в установленный 30-дневный срок.

Первоначально суд решил освободить Мисане, но прокуратура Дании немедленно предъявила встречный иск.

Свои действия прокуратура аргументировала тем, что ЮАР гарантировала Мисане место в тюремной камере вместе с 18 другими заключенными, где она будет иметь 4,4 кв. м личного пространства.

В заявлении для прессы цитируются слова сестры Мисане Марите Бартаки, которая подозревает, что между Данией и ЮАР действует "тайное политическое соглашение".

Это может быть связано с тем, что ЮАР выдала для уголовного преследования в Дании обвиняемого в тяжких преступлениях датского гражданина Брита Нильсена.

Мисане обратилась к Генеральной прокуратуре Латвии с просьбой допросить ее в датской тюрьме. Представитель Генпрокуратуры Лаура Маевска сообщила агентству LETA, что генпрокурор Эрик Калнмейерс связался с послом Латвии в Дании Алдой Ванагой, которая по телефону подтвердила готовность принять у Мисане письменные показания и передать их Генпрокураутре.

Маевска пояснила, что данный механизм выбран как наиболее подходящее, эффективное и быстрое решение, так как использование других инструментов правового сотрудничества затянется, потому что Дания не присоединилась к европейской системе следственного поручения, которая предусматривает ограниченные сроки оценки и выполнения просьб иностранных государств.

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Ранее прокуратура пояснила, что в Южно-Африканской Республике (ЮАР) Мисане инкриминируются действия, за которые в Латвии не предполагается значительного наказания, поэтому не было законного основания выдавать европейский ордер на ее арест.

В отношении других возможных действий Мисане, которые теоретически могут соответствовать мошенничеству и подделке документов, Латвия, принимая во внимание недостаток доказательств, не может гарантировать уголовное преследование Мисане на родине, заявила прокуратура.

Европейский ордер на арест может быть выдан только при условии, что в Латвии возбуждено уголовное дело, лицо было признано подозреваемым, а судья принял решение о применении к нему меры пресечения - ареста, подчеркивает прокуратура.

Как сообщалось, на позапрошлой неделе Сейм принял решение обратиться к властям Дании с просьбой не выдавать гражданку Латвии ЮАР. Министерство юстиции пообещало продолжить сотрудничество с ответственными учреждениями ЮАР, чтобы обеспечить возвращение Мисане в Латвию.