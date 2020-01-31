Путешествия, работа, дети: практическая информация для жителей Латвии после Brexit

Путешествия

До конца 2020 года в силе переходный период, в течение которого условия путешествий между Великобританией и ЕС останутся такими же, как и раньше.

В течение переходного периода действующие соглашения также применяются к роумингу и использованию Европейской карты медицинского страхования (EVAK).

В течение переходного периода багаж путешественников не должен будет проходить таможенный досмотр.

Ceļošanā uz Apvienoto Karalisti no šā gada 1.februāra līdz 31.decembrim nekas nemainīsies. #BREXIT_LV



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Ожидается, что новая иммиграционная система Великобритании вступит в силу 1 января 2021 года, что также может включать новые требования въезда.

Например, в 2021 году Великобритания планирует сделать паспорта единственным въездным документом для граждан ЕС, а другие удостоверения личности больше не будут признаваться в качестве документа для въезда.

Тем не менее, Министерство иностранных дел Латвии уже советует брать паспорт при поездке в Великобританию.

Путешествие с ребенком

Путешествуя по Соединенному Королевству, дети смогут пересекать границу Латвии с действительным паспортом или удостоверением личности и без дополнительных документов, независимо от того, путешествуют ли они в одиночку или с сопровождающим лицом.

Поскольку Великобритания планирует сделать паспорта единственным проездным документом для граждан ЕС в 2021 году, МИД призывает уже сейчас брать паспорт для поездок в Великобританию.

Жизнь и работа в Великобритании

Лица, намеревающиеся связать свою жизнь с Соединенным Королевством и проживающие в Соединенном Королевстве, должны зарегистрировать статус постоянного (settled) или временного (pre-settled) жителя.

Граждане Латвии могут претендовать на этот статус. Следует отметить, что статус также должен быть оформлен для тех, кто родился в Соединенном Королевстве, но является гражданином Латвии, то есть этот статус также необходим и для детей.

Статус требуется для тех, кто желает продолжать жить и работать в Соединенном Королевстве после 30 июня 2021 года.

Это также дает возможность продолжать пользоваться Национальной службой здравоохранения (NHS) бесплатно, поступать в британские университеты и пользоваться преимуществами системы пенсионного обеспечения.

Информация о регистрации, а также возможность регистрации доступны на домашней странице Министерства внутренних дел Великобритании. Подробную информацию о статусе и заявку на латышском языке можно найти здесь.

Если возникают какие-либо вопросы или проблемы, можно связаться с Министерством внутренних дел Великобритании: по номеру 0300 123 7379 (с понедельника по пятницу (за исключением официальных праздников с 8.00 до 20.00; по субботам и воскресеньям с 9.30 до 16.30);

задав вопрос в режиме онлайн .

В случае согласованного выхода, крайний срок для регистрации статуса постоянного или временного проживания - 30 июня 2021 года. Посольство Латвийской Республики в Соединенном Королевстве настоятельно рекомендует зарегистрироваться заранее, не откладывая, поскольку ожидается увеличение количества заявок.

Важно помнить, что заявитель не выбирает тип статуса. В зависимости от того, как долго заявитель проживал в Соединенном Королевстве, ему будет предоставлен статус постоянного или временного проживания.

Долгосрочный статус резидента предоставляется гражданам Латвии, прожившим в Соединенном Королевстве в течение пяти лет. Подробнее о правилах и исключениях здесь.

Статус временного резидента распространяется на тех, кто прожил в Соединенном Королевстве менее пяти лет. Однако после того, как вы проработали пять лет в Великобритании, вы можете подать заявление на получение статуса постоянного жителя. Статус временного резидента позволяет оставаться в Великобритании в течение пяти лет.

Как постоянный, так и временный статус резидента распространяется на тех граждан Латвии, которые начали проживать в Соединенном Королевстве до 31 декабря 2020 года.

Торговля и предпринимательство

До конца 2020 года применяется переходный период с учетом существующих условий торговли. Более подробную информацию о том, как Brexit повлияет на бизнес, можно найти здесь.

К концу года Великобритания и ЕС должны договориться о новом торговом соглашении.

Пока эксперты скептически относятся к возможности скорейшего достижения такого соглашения. В то же время премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал, что дальнейших промедлений не будет.

Рождение ребенка

Если у постоянного жителя Великобритании рождается ребенок, ему / ей будет присвоено гражданство Великобритании.