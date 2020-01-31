Коронавирус не подтвердился: в Риме выпустили пассажиров лайнера

В четверг вечером, 30 января, пассажирам круизного лайнера Costa Crociere, прибывшего в порт Рима Чивитавеккья, разрешили покинуть судно. Напомним, на некоторое время пассажиры были блокированы на лайнере ввиду подозрений на коронавирус у супружеской пары из Китая, находившейся на борту.
Институт инфекционных заболеваний Италии исследовал образцы, взятые у китаянки, жаловавшейся на повышение температуры и затрудненное дыхание. В них не было обнаружено следов присутствия коронавируса, сообщило Министерство здравоохранения страны.
Пока шла проверка, более 6000 туристов провели в заточении около 12 часов. На время проверки супружеская пара была изолирована от других пассажиров лайнера.
Сообщается, что около 1400 пассажиров, которые должны были покинуть корабль в Чивитавеккья, в четверг вечером начали высадку.
Предположительно, в порту Чивитавеккья на борт поднимутся около 1000 новых пассажиров, и лайнер в пятницу продолжит свой путь.
- На утро 31 января от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV, в Китае умерли 213 человек, пишет "Медуза" со ссылкой на телеканал CGTN.
- В Китае коронавирус обнаружили у 9692 человек, в других 18 странах - еще как минимум у 98 человек.
- От вирусной инфекции выздоровел 171 человек.