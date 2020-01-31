Коронавирус не подтвердился: в Риме выпустили пассажиров лайнера

Институт инфекционных заболеваний Италии исследовал образцы, взятые у китаянки, жаловавшейся на повышение температуры и затрудненное дыхание. В них не было обнаружено следов присутствия коронавируса, сообщило Министерство здравоохранения страны.

Пока шла проверка, более 6000 туристов провели в заточении около 12 часов. На время проверки супружеская пара была изолирована от других пассажиров лайнера.

Сообщается, что около 1400 пассажиров, которые должны были покинуть корабль в Чивитавеккья, в четверг вечером начали высадку.

Предположительно, в порту Чивитавеккья на борт поднимутся около 1000 новых пассажиров, и лайнер в пятницу продолжит свой путь.