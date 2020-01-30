"Праздник может закончиться кошмаром": в Риме заблокирован лайнер

Вирус подозревают у супружеской пары из Макао - административного района Китая на юге страны.

Местные власти сообщили, что на борт лайнера компании Costa Crociere в морском порту Рима Чивитавеккья поднялись три врача и медсестра.

Они прибыли на жалобы женщины с высокой температурой и осложненным дыханием. У ее супруга никаких симптомов респираторной инфекции не обнаружено.

Однако, обоих супругов изолировали в отдельной каюте лайнера.

Сообщается, что супружеская пара прибыла в Милан из Гонконга 25 января. Из Милана они отправились в Савону, где и сели на круизный лайнер.

Во время круиза лайнер уже побывал в портах Марселя, Барселоны и Пальма-де-Майорка.

"Мы, конечно, немного волнуемся. Никто не сойдет и не сядет на корабль, кроме врачей. Этот праздник может закончиться кошмаром", - сказал один из пассажиров лайнера.