"Праздник может закончиться кошмаром": в Риме заблокирован лайнер
Пассажиры круизного лайнера Costa Crociere не могут сойти на берег в морском порту Рима, так как у двоих из находящихся на борту есть подозрения на коронавирус. Всего на борту лайнера около 7000 человек, сообщает AFP.
Вирус подозревают у супружеской пары из Макао - административного района Китая на юге страны.
Местные власти сообщили, что на борт лайнера компании Costa Crociere в морском порту Рима Чивитавеккья поднялись три врача и медсестра.
Они прибыли на жалобы женщины с высокой температурой и осложненным дыханием. У ее супруга никаких симптомов респираторной инфекции не обнаружено.
Однако, обоих супругов изолировали в отдельной каюте лайнера.
Сообщается, что супружеская пара прибыла в Милан из Гонконга 25 января. Из Милана они отправились в Савону, где и сели на круизный лайнер.
Во время круиза лайнер уже побывал в портах Марселя, Барселоны и Пальма-де-Майорка.
"Мы, конечно, немного волнуемся. Никто не сойдет и не сядет на корабль, кроме врачей. Этот праздник может закончиться кошмаром", - сказал один из пассажиров лайнера.
По информации BBC, на 30 января количество людей, умерших после заражения новым коронавирусом, выросло до 170. Случаи заболевания уже выявлены во всех регионах Китая. Китайские власти сообщили, что коронавирусом в стране заразились уже 7711 человек. Инфекция была также обнаружена в 16 странах мира.