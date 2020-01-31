Минздрав попросит о продлении сроков проекта э-здоровья

Как сообщили на этой неделе представители Минфина на заседании парламентской комиссии по публичным расходам и ревизиям, из Европейского фонда регионального развития на проект э-здоровья зарезервировано 8,5 млн евро, но, поскольку прогресса нет, есть сомнения в том, что проект уложится в сроки.