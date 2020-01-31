Минздрав попросит о продлении сроков проекта э-здоровья

Министерство здравоохранения попросит правительство о продлении сроков проекта электронного здравоохранения (э-здоровья), сообщил агентству LETA советник министра здравоохранения Илзе Винькеле Эдгар Скварикс.
В настоящее время Минздрав и Национальная служба здравоохранения готовят соответствующий доклад правительству.
Как сообщили на этой неделе представители Минфина на заседании парламентской комиссии по публичным расходам и ревизиям, из Европейского фонда регионального развития на проект э-здоровья зарезервировано 8,5 млн евро, но, поскольку прогресса нет, есть сомнения в том, что проект уложится в сроки.
Депутаты выразили сомнения в будущем проекта и в том, что средства будут использованы целесообразно. Комиссия направит правительству письмо с просьбой обратить внимание на риск того, что проект электронного здравоохранения может лишиться финансирования.