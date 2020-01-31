Министр: дело Мисане может ухудшить отношения с Данией

"Кажется, вскоре отношения между странами станут очень чувствительными", - написал министр в твиттере.

"Наша гражданка Мисане уже 418 дней находится в датской тюрьме, рискуя быть переданной в ЮАР за преступление, которое настоящим преступлением не является. Это позор для юридической и политической системы Дании", - сказал министр.

Another shame for Danish authorities. They think that Latvian prisoner is ok in cell among 17 more prisoners in South Africa! Would they treat Danish citizens like this as well? pic.twitter.com/LXjj7i2RWf — Artis Pabriks (@Pabriks) January 30, 2020

Он также публично пристыдил датские власти, которые считают, что гражданке Латвии будет хорошо вместе с 17 другими заключенными в ЮАР. "Разве они так же относятся к своим гражданам?" - риторически спросил министр.

Минюст готовит несколько вариантов решения для передачи Мисане Латвии

Министр юстиции Янис Борданс в пятницу направил министру иммиграции и интеграции Дании Маттиасу Тесфае детальную информацию по делу арестованной в Дании гражданки Латвии Кристины Мисане. Минюст готовит несколько решений по передаче Мисане Латвии, сообщил пресс-секретарь Министерства юстиции Андрис Витенбургс.

В письме датскому министру выражена "высокая оценка участию компетентных органов Дании в деле Мисане". В то же время Борданс выражает заинтересованность в том, чтобы общими силами найти решение и остановить процесс выдачи Мисане ЮАР, так это может обернуться нарушениями прав человека.

По словам Витербургса, представители Мисане решают сейчас вопрос о том, чтобы отказ датской службы иммиграции в предоставлении убежища Мисане был обжалован в апелляционном совете Дании по делам беженцев.

В то же время готовится решение на тот случай, если Дания все же решить выдать Мисане ЮАР, несмотря на усилия латвийских учреждений и должностных лиц.

Также Латвия предпринимает все усилия для того, чтобы заключить с правительством ЮАР двусторонний договор о международном сотрудничестве в уголовных делах. Министру юстиции ЮАР направлено письмо с проектом договора.

Дания отказалась выдать Мисане

Как сообщалось, датский суд в четверг решил оставить под арестом задержанную гражданку Латвии Кристину Мисане, сообщили агентству LETA представители Мисане.

На заседании рассматривался вопрос о том, оставить ли Мисане под стражей или освободить ее, так как ЮАР не забрала женщину в установленный 30-дневный срок.

Первоначально суд решил освободить Мисане, но прокуратура Дании немедленно предъявила встречный иск. Свои действия прокуратура аргументировала тем, что ЮАР гарантировала Мисане место в тюремной камере вместе с 18 другими заключенными, где она будет иметь 4,4 кв. м личного пространства.