Ирина Шейк и Брэдли Купер: от тихого счастья до громкого расставания
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В 2019 году распалась одна их самых красивых пар Голливуда - Ирина Шейк и Брэдли Купер. Поклонники модели обвиняли во всем Леди Гагу, а другие желали красавице встретить нового достойного мужчину.
Недавно Ирина Шейк дала большое интервью изданию Harper’s Bazaar, где рассказала о жизни без Брэдли. TVNET решил вспомнить, как развивались отношения российской модели и голливудского киноактера.
Галерея: Ирина Шейк и Брэдли Купер