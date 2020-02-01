Вс, 2.02.2020
Многим кажется, что детей оставляют только люди с зависимостями, но это не так. За последние три года было всего два случая, когда употребление алкоголя или наркотиков было очевидным. Ингуна Зиемане, сотрудница Рижского роддома

Ирина Шейк и Брэдли Купер: от тихого счастья до громкого расставания

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Роман с Брэдли Купером

ФОТО: https://www.instagram.com/_itsleeas/ladygaga

В 2019 году распалась одна их самых красивых пар Голливуда - Ирина Шейк и Брэдли Купер. Поклонники модели обвиняли во всем Леди Гагу, а другие желали красавице встретить нового достойного мужчину.

Недавно Ирина Шейк дала большое интервью изданию Harper’s Bazaar, где рассказала о жизни без Брэдли. TVNET решил вспомнить, как развивались отношения российской модели и голливудского киноактера.

Галерея: Ирина Шейк и Брэдли Купер 

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Роман с Брэдли Купером

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