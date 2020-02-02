В Сиднее пьяный водитель насмерть сбил четверых детей, еще трое госпитализированы

Трагическое ДТП произошло в субботу, 1 февраля, вечером: 29-летний пьяный водитель потерял управление над своим пикапом и врезался в идущих по тротуару детей.

Погибли три девочки в возрасте от 8 до 12 лет и один 13-летний мальчик. Еще две девочки и мальчик пострадали и были доставлены в больницу. По словам полиции, пострадавшие находятся в стабильном состоянии.

Две погибшие девочки и мальчик были членами одной семьи. Четвертый погибший ребенок — их родственник.

"Вчера я потерял трех детей, - сказал отец погибших Даниэль Абдалла сегодня утром. - Единственное, что я хочу сказать, пожалуйста, водители, ездите осторожно. Эти дети просто гуляли, наслаждались обществом друг друга, а сегодня утром я проснулся и я потерял трех детей".