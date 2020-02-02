"Культура женоненавистничества". NYT рассказала о запугиваниях и домогательствах в Victoria’s Secret

Экс-директор по маркетингу компании L Brands, владеющей брендом женского белья Victoriaʼs Secret, Эд Разек ранее был обвинён в сексуальных домогательствах к моделям, об этом сказано в расследовании The New York Times.
Как пишет "Дождь" со ссылкой на издание, там главенствовала "культура женоненавистничества и запугивания", а в руководстве было известно об этом. Разек все обвинения полностью отвергает.
Эд Разек проработал в Victoria's Secret почти 20 лет. Свой пост он покинул в августе прошлого года, поскольку за несколько предыдущих лет продажи падали, а сам бренд периодически оказывался в центре скандалов. Например, на Victoria's Secret обрушился шквал критики из-за отсутствия на подиуме трансгендеров и плюс-сайз-моделей, а ныне бывший директор завил Vogue, что они "не вписываются в концепцию бренда".
За данное заявление Разеку пришлось извиняться, после чего компанией была нанята первая модель-трансгендер. Вскоре было впервые было отменено ежегодное шоу Victoria's Secret и Разек покинул компанию.
Согласно информации The NYT, на Разека неоднократно поступали обвинения относительно сексуальных домогательств: он пытался целовать моделей и просил их садиться к нему на колени.
Согласно словам источников издания, однажды он сказал Белле Хадид: "Забудь о трусиках", а другой девушке он якобы положил руку на промежность. Это вовсе не всё.
В октябре прошлого года вице-президент бренда по связям с общественностью Моника Митро пожаловалась на домогательства со стороны экс-директора по маркетингу. На следующий день её отправили в административный отпуск.
Сын Эда Разека Скотт тоже работал в компании, а позднее его перевели в другое подразделение L Brands. Это случилось вскоре после того, как в компании стало известно о его жестоком обращении с работницей. И Митро, и эта девушка получили от компании компенсации.
По данным расследования, Разек считается приближенным владельца L Brands Лесли Векснера. В свою очередь 82-летний Векснер, согласно информации издания, был уведомлен о некоторых случаях. Согласно словам одной из бывших сотрудниц, тех, кто пробовал что-то с этим сделать, наказывали.
Ещё одна модель, Энди Муис, рассказала NYT, что в 2007 году, когда ей было 19 лет, неоднократно отвергала знаки внимания со стороны Разека. Впоследствии девушку не привлекали для участия в показах.
Основные обвинения были выдвинуты к Разеку, однако сообщается, что собеседники издания также пожаловались на фотографа бренда Рассела Джеймса, у которого были хорошие отношения с экс-директором.
Иногда он просил моделей позировать полностью обнаженными — это не входило в их контракты и, таким образом, не оплачивалось отдельно. Некоторые такие фотографии Джеймс включил в свои фотокниги, которые стоят несколько тысяч долларов. Адвокат фотографа утверждает, что модели, которые были в книге, дали согласие на использование снимков.
В июле некоммерческая организация, которая занимается защитой прав моделей, призвала к защите моделей Victoria’s Secret от домогательств. Обращение было подписано более сотней женщин, среди которых были и известные модели, работавшие в компании.
В конце января появилось сообщение, что Векснер думает о продаже бренда и уходе со своего поста, его представитель отказался от комментариев.
Пресс-секретарь L Brans в сообщении от имени совета директоров подчеркнул, что компания сосредоточена на соблюдении требований и сожалеет о каждом случае, когда они были нарушены. Разек отверг все обвинения, он сказал, что информация в расследовании "неверно истолкована либо вырвана из контекста".