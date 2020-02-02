В Эстонии закрылась краудфандинговая платформа: начато расследование, след ведёт в Латвию

На прошлой неделе в Эстонии внезапно исчезла компания ENVESTIO, которая предлагала краудфандинговые услуги. Согласно разным оценкам, компании удалось собрать около 30 миллионов евро. Чтобы выяснить, что действительно случилось и были ли украдены деньги, эстонская полиция начала расследование. Об этом сообщает программа Nekā Personīga.
Суть краудлендинговой платформы такова: собирают деньги с людей, которые хотят вложить и заработать. Под слишком большие проценты их дальше передают предпринимателям, которым для бизнес-идеи срочно необходим заем. Всё это происходит в Интернете. Любой может рассмотреть задумки бизнесменов.
Пока что за данной сферой в Европе тщательно никто не следит. Брюссель только в следующем году может ввести единые правила. До этого у каждого государства свой порядок. Один из наиболее либерально доступных - в Эстонии. Хватает заполнить один бланк и в течение нескольких дней предприятие попадает в регистр предприятий. Настоящие ли проекты, предложенные для сбора денет, или они выдуманы, а создатели краудлендинговой платформы мошенники - это в настоящее время должны оценить сами инвесторы.
Начиная с 21 января больше не работает сайт ENVESTIO. В интернет-блогах и соцсетях пишут возмущения люди, потерявшие свои деньги.
Неофициально прозвучало, что создатели платформы привлекли до 30 миллионов евро. Сколько из средств могут быть украдены - выяснит полиция, которая на этой неделе возбудила уголовное дело. Она также предупреждает - обычно при таком мошенничестве деньги быстро перемещаются между счетами различных счетов, пока их не снимут в банкоматах. Потому возможность вернуть деньги - крайне мала.
Согласно словам начальника бюро экономических преступлений Центральной криминальной полиции Лехо Лаурса, было получено множество жалоб, а большая часть из них - от людей за пределами Эстонии.
Кусочки информации о пропавшей фирме хранятся на домашней странице некого зарубежного блогера Йоргена Вольфа. Скорее всего информация служила рекламой, чтобы убедить потенциальных клиентов, что платформа надежна и все предложенные ENVESTIO проекты - настоящие.
Например, производство деревянных гранул в Тукумсе. Или же запланированный на углу улиц Барона и Бруниниеку в Риге рынок slow food. На противоположной стороне улицы - новое многоэтажное здание. Эти проекты существовали и находились в публично доступных документах Рижской думы.
У блогера также были и встречи с людьми ENVESTIO. В своём офисе у Berga bazārs его ожидал владелец и основатель фирмы Евгений Кукин, ответственный за IT Валентин Кисел и публичное лицо фирмы, предпринимательница Лиене Мелдере, которая считалась консультантом по инвестициям и развитию, а также ответственна за имидж компании.
Nekā Personīga попыталась связаться с Мелдере, однако её телефон был отключен, фирмы, которые связаны с её именем, а адреса, указанные в регистре предприятий, не были найдены.
За неделю до того, как ENVESTIO прервало свою работу, Мелдере писала в своём Facebook, что она начала получать угрозы и просит людей быть терпимее, поскольку она сама потеряла свои деньги на краудлендинговой платформе.
Один из главных людей ENVESTIO Евгений Кукин в качестве своего места жительства указал принадлежащую себе квартиру в Пурвциемсе. Встреченная там женщина заявила, что Кукина там не встретить.
Разработчик платформы ENVESTIO Валентин Кисел параллельно работал в другой фирме. В середине декабря без объяснения причин он уволился. Его удалось встретить у себя дома недалеко от Риги, но на разговор с Nekā personīga он не согласился.
ENVESTIO зарегистрирована в столице Эстонии. В небольшом офисном помещении, где формально находится несколько десятков предприятий. Представителей ENVESTIO там не встретить.
Эстонский филиал компании ENVESTIO зарегистрирован в Латвии. В Риге по адресу улица Валдемара, 38. Среди всех фирм, расположенных на шести этажах здания, такого названия не найти. Однако у охраны на столе можно видеть письмо, присланное еще в июне прошлого года, Управлением по делам гражданства и миграции. Оно адресовано некогда живущей в Беларуси представительнице ENVESTIO Алесе Никалайчик (Alesia Nikalaichyk). Она до 20 января была менеджером страницы ENVESTIO.
Незадолго до краха платформы ENVESTIO, людей из Латвии и Эстонии сменил на должности уроженец Новосибирска, ныне проживающий в Германии Аркадий Газин (Arkadi Ganzin). Ему Евгений Кукин ещё в конце ноября передал в собственность и свою другую фирму Marlin Invest.
В правление попал и другой немец Эдуард Ритсман, который свободно говорит по-русски, а согласно информации, которую можно найти в Интернете - ещё недавно был ввязан в некую финансовую пирамиду. Немецкая компания утверждает, что создала нечто вроде вечного двигателя, работающего на кинетической энергии. Физики поставили под сомнение реальность проекта. Ритсман помог ему собрать деньги.
Одним из проектов, финансируемых за счет затонувшей финансовой эстонской платформы, была реконструкция общежитий на эксклюзивной площадке РТУ на берегу озера Кисезерс. Фирма его и его жены Мадары Бутлере подала заявку в платформу ENVESTIO.
Для предпринимателя Сергея Сергеева ENVESTIO не чужая компания. Именно он зарегистрировал фирму в Эстонии и создал платформу краудфандинга. Но тогда понял, что для начала деятельности необходимы большие деньги для рекламы и популяризации платформы за рубежом. Едва начатый бизнес он продал своему старому однокурснику из Шведской бизнес-школы - Евгению Кукину. В течение последних недель ни с кем из ENVESTIO Сергееву связаться не удалось.
Nekā personīga связалась с несколькими неудачливыми инвесторами, которые считают, что вложенные в ENVESTIO средства были украдены. Они также как и сотни других людей обратились в эстонскую полицию.
Как говорится в программе, имя бывшего публичного лица ENVESTIO, Лиене Мелдере, было недавно упомянуто СМИ в истории о возможном мошенничестве с поездками для Латвийской Торгово-промышленной палаты и Руководства крупнейшего в Латвии общества предпринимателей в тёплые и экзотические страны. По подозрению в бесхозяйственном использовании нескольких тысяч евро в полиции было начато расследование.
А полиция Латвии по факту случившегося в Эстонии не начинала расследования. Если будет необходимо, то Госполиция обещает предоставить свою поддержку эстонским коллегам.