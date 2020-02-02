В Эстонии закрылась краудфандинговая платформа: начато расследование, след ведёт в Латвию

Суть краудлендинговой платформы такова: собирают деньги с людей, которые хотят вложить и заработать. Под слишком большие проценты их дальше передают предпринимателям, которым для бизнес-идеи срочно необходим заем. Всё это происходит в Интернете. Любой может рассмотреть задумки бизнесменов.

Пока что за данной сферой в Европе тщательно никто не следит. Брюссель только в следующем году может ввести единые правила. До этого у каждого государства свой порядок. Один из наиболее либерально доступных - в Эстонии. Хватает заполнить один бланк и в течение нескольких дней предприятие попадает в регистр предприятий. Настоящие ли проекты, предложенные для сбора денет, или они выдуманы, а создатели краудлендинговой платформы мошенники - это в настоящее время должны оценить сами инвесторы.

Начиная с 21 января больше не работает сайт ENVESTIO. В интернет-блогах и соцсетях пишут возмущения люди, потерявшие свои деньги.

Неофициально прозвучало, что создатели платформы привлекли до 30 миллионов евро. Сколько из средств могут быть украдены - выяснит полиция, которая на этой неделе возбудила уголовное дело. Она также предупреждает - обычно при таком мошенничестве деньги быстро перемещаются между счетами различных счетов, пока их не снимут в банкоматах. Потому возможность вернуть деньги - крайне мала.

Согласно словам начальника бюро экономических преступлений Центральной криминальной полиции Лехо Лаурса, было получено множество жалоб, а большая часть из них - от людей за пределами Эстонии.

Кусочки информации о пропавшей фирме хранятся на домашней странице некого зарубежного блогера Йоргена Вольфа. Скорее всего информация служила рекламой, чтобы убедить потенциальных клиентов, что платформа надежна и все предложенные ENVESTIO проекты - настоящие.

Например, производство деревянных гранул в Тукумсе. Или же запланированный на углу улиц Барона и Бруниниеку в Риге рынок slow food. На противоположной стороне улицы - новое многоэтажное здание. Эти проекты существовали и находились в публично доступных документах Рижской думы.

У блогера также были и встречи с людьми ENVESTIO. В своём офисе у Berga bazārs его ожидал владелец и основатель фирмы Евгений Кукин, ответственный за IT Валентин Кисел и публичное лицо фирмы, предпринимательница Лиене Мелдере, которая считалась консультантом по инвестициям и развитию, а также ответственна за имидж компании.

Nekā Personīga попыталась связаться с Мелдере, однако её телефон был отключен, фирмы, которые связаны с её именем, а адреса, указанные в регистре предприятий, не были найдены.

За неделю до того, как ENVESTIO прервало свою работу, Мелдере писала в своём Facebook, что она начала получать угрозы и просит людей быть терпимее, поскольку она сама потеряла свои деньги на краудлендинговой платформе.