De facto: Через Торгово-промышленную палату "утекло" более двух миллионов евро

Сейчас открылось, что часть денег, скорее всего, была получена в результате "раздутых" оценок и несовершенных торговых миссий.

Бесплатные билеты на самолет в некую экзотическую страну. Часть предприятий, скрываясь под официальными торговыми миссиями, возможно, в экзотических странах отдыхали, а не искали потенциальных партнеров по сотрудничество.

Такая возможность появилась, так как на протяжении нескольких лет примерно 60 миллионов евро европейских и собственных денег были выделены на способствование конкуренции предприятий за рубежом. В результате, возможно, было совершено мошенничество на сумму более 600 тысяч евро. Его сейчас расследует полиция.

К примеру, в январе прошлого года в торговую миссию в Гонконг отправились представители 14 различных фирм. Оказалось, что среди них фирмы лишь с одним-двумя работниками и оборотом всего в несколько тысяч евро. В свою очередь сама программа оказалась фиктивной. Есть подозрения, что туристические, а не бизнес-поездки были совершены также в Марокко, Иран и Иорданию. Это по заданию LTRK организовал принадлежащий Лиене Мелдере Motio Biznesa Inkubators. Всего за три года за организацию этой торговой миссии принадлежащие Мелдере предприятия заработали почти 700 тысяч евро. Сама Мелдере комментировать происходящее отказалась.

Однако случай Мелдере, скорее всего, не исключение. Исследование De facto показывает, что на протяжении нескольких лет для ряда предприятий организация бизнес-миссий была прибыльным бизнесом.

Еще один пример. Несколько лет назад представитель предприятия совершил однодневный визит на выставку франшизы в соседнем Вильнюсе. De facto выяснила, что это была бесплатная выставка. Кроме того, якобы специально организованный для предприятий распорядок дня слово в слово совпадал с официальной программой выставки. Однако организаторы получили максимально возможную в рамках проекта оплату. Три с половиной тысячи евро за каждого участника торговой миссии. В этом случае всего 14 тысяч евро. Председатель правления Francity Юрис Роганов отмечает вложенную работу, которую не видно в программе: "Мы сделали для предприятий все материалы как по маркетингу, так и по продажам, мы им даже презентации делали, какие претензии".

LTRK была ответственной за организацию торговых миссий. Однако сама она "черную работу" не делала. Вместо этого получала комиссионную плату и доверяла организацию миссий нанятым поставщикам услуг. Система была простой, в плюсе были все.

В частности, предприятие Х хотело отправиться в торговую миссию в некую страну. Она заключала договор с LTRК. Договаривалось о цене. К примеру, 3,5 тысячи евро. Предприятие Х перечисляло эту сумму палате. Она забирала комиссионную плату в размере 350 евро и разницу перечисляла подпредприятию. После этого предприятие Х возвращало 80% выплат через Латвийское агентство инвестиций и развития.