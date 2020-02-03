"Этот бесконечный ужас продолжается": Винькеле о проекте э-здоровья

Министр здравоохранения Илзе Винькеле признает, что при внедрении проекта системы электронного здравоохранения в свое время были допущены ошибки, которые теперь очень осложняют ее дальнейшее развитие.
В интервью передаче 900 sekundes на телеканале ТV3 министр сказала: "Если вы спросите, было ли у меня желание сказать "давайте перестанем мучиться и просто признаем, что это [нынешняя система электронного здравоохранения] было ошибкой, исполнение некачественное и использование продукта осложнено", то да, у меня было такое желание".
Однако развитие системы будет продолжено, так как финансирование ЕС накладывает определенные рамки, добавила Винькеле.
"В сожалению, этот бесконечный ужас продолжается, и сейчас актуален вопрос о том, сможем ли мы на основании этой бракованной системы все же запустить функционирующую систему выписки электронных рецептов в режиме 24/7 с возможными редкими помехами", - сказала министр.
Как сообщалось, Министерство здравоохранения намерено просить правительство о продлении сроков реализации проекта электронного здравоохранения.
Как сообщили на прошлой неделе представители Минфина на заседании парламентской комиссии по публичным расходам и ревизиям, из Европейского фонда регионального развития на проект зарезервировано 8,5 млн евро, но, поскольку прогресса нет, есть сомнения в том, что проект уложится в сроки.