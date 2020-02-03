"Этот бесконечный ужас продолжается": Винькеле о проекте э-здоровья

В интервью передаче 900 sekundes на телеканале ТV3 министр сказала: "Если вы спросите, было ли у меня желание сказать "давайте перестанем мучиться и просто признаем, что это [нынешняя система электронного здравоохранения] было ошибкой, исполнение некачественное и использование продукта осложнено", то да, у меня было такое желание".

Однако развитие системы будет продолжено, так как финансирование ЕС накладывает определенные рамки, добавила Винькеле.

"В сожалению, этот бесконечный ужас продолжается, и сейчас актуален вопрос о том, сможем ли мы на основании этой бракованной системы все же запустить функционирующую систему выписки электронных рецептов в режиме 24/7 с возможными редкими помехами", - сказала министр.

Как сообщалось, Министерство здравоохранения намерено просить правительство о продлении сроков реализации проекта электронного здравоохранения.