Может ли быть, что мы не заметили инфаркт? Советы, как его не пропустить

Инфаркт миокарда – одна из наиболее частых причин смерти как в Латвии, так и во всем мире.
"В большинстве случаев люди могли бы защититься от него, если бы кардиоваскулярные факторы риска были своевременно диагностированы и подвергнуты лечению", - поясняет кардиолог др. Роберт Федерс.
Врач также подчеркивает, что "очень важно упомянуть тот факт, что Латвия принадлежит к региону с очень высоким риском кардиоваскулярных заболеваний (подобно Киргизстану, Узбекистану, Египту, России и Туркменистану). Поэтому жителям нашей страны следует уделять особое внимание профилактике этих заболеваний и регулярно проверять состояние своего здоровья.
Сердечный приступ или инфаркт вызывает внезапная закупорка сосуда, в результате чего в сердечную мышцу или ее часть не поступает достаточное количество крови.
Угрозу инфаркта обычно можно определить по следующим признакам (сигналам тревоги):
- сильная боль в груди, длящаяся более 5 минут, которая может отдавать в руку, лопатку, район шеи, челюсть или локализоваться в верхней части живота;
- если боль в груди появляется при минимальной нагрузке или в состоянии полного покоя, то нужно незамедлительно вызвать неотложную помощь по номеру 113;
- чувство сдавленности, ощущение сильного давления или жжения в груди, затрудненное дыхание;
- плохое самочувствие, тошнота и страх;
- слабость (даже если не сопровождается болью), потеря сознания;
- бледный цвет лица, холодный пот;
- пробуждение ночью с болью в груди является особенно значительным симптомом;
- выраженная затрудненность дыхания.
Кардиолог др. Роберт Федерс напоминает, что у женщин часто бывают более атипичные симптомы и порой единственный признак, который они наблюдают – это плохое самочувствие, рвота, боли в спине или в верхней части живота".
Это причина, почему у женщин инфаркты часто диагностируются слишком поздно.
Информированность о признаках сердечного приступа может спасти жизни
В вопросе оказания неотложной помощи каждая минута – на вес золота, поскольку сердечный приступ в любой момент может вызвать опасные для жизни сердечные аритмии (фибрилляцию желудочков) и вызвать необратимое повреждение сердечных тканей. Лишь врач скорой помощи может предотвратить угрозу внезапной смерти сердца. И лишь лечение инфаркта в клинике может спасти сердце от серьезных, необратимых повреждений (например, сердечной недостаточности).
"Существует пять факторов риска инфаркта:
курение, высокое кровяное давление, диабет, высокий уровень холестерина и генетическая предрасположенность.
Каждому, кто соответствует одному или нескольким из этих пунктов, следует пройти тщательное обследование, уменьшить воздействие факторов риска и лечить диагностированные болезни сердца", - добавляет др. Федерс.
Здоровый образ жизни и регулярные профилактические проверки у врача (кардиолога, интерниста или семейного врача) особенно эффективно снижают риск заболевания коронарными болезнями сердца, которые могут вызвать инфаркт сердечной мышцы.
Достаточная физическая активность, здоровое питание, хорошая регуляция уровня стресса и снижение лишнего веса могут позитивно повлиять на риски кардиоваскулярных заболеваний.
Особенно важно не курить!
Сбалансированное питание, богатое фруктами и овощами, является отличной профилактикой по двум причинам: оно позволяет поддерживать в норме уровень липидов в крови и регулировать массу тела.