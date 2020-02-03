Пн, 3.02.2020
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Может ли быть, что мы не заметили инфаркт? Советы, как его не пропустить

Инфаркт. Иллюстративное фото

ФОТО: pixabay.com

Инфаркт миокарда – одна из наиболее частых причин смерти как в Латвии, так и во всем мире. 

"В большинстве случаев люди могли бы защититься от него, если бы кардиоваскулярные факторы риска были своевременно диагностированы и подвергнуты лечению", - поясняет кардиолог др. Роберт Федерс.

Врач также подчеркивает, что "очень важно упомянуть тот факт, что Латвия принадлежит к региону с очень высоким риском кардиоваскулярных заболеваний (подобно Киргизстану, Узбекистану, Египту, России и Туркменистану). Поэтому жителям нашей страны следует уделять особое внимание профилактике этих заболеваний и регулярно проверять состояние своего здоровья.

Сердечный приступ или инфаркт вызывает внезапная закупорка сосуда, в результате чего в сердечную мышцу или ее часть не поступает достаточное количество крови.

Угрозу инфаркта обычно можно определить по следующим признакам (сигналам тревоги):

  1. сильная боль в груди, длящаяся более 5 минут, которая может отдавать в руку, лопатку, район шеи, челюсть или локализоваться в верхней части живота;
  2. если боль в груди появляется при минимальной нагрузке или в состоянии полного покоя, то нужно незамедлительно вызвать неотложную помощь по номеру 113;
  3. чувство сдавленности, ощущение сильного давления или жжения в груди, затрудненное дыхание;
  4. плохое самочувствие, тошнота и страх;
  5. слабость (даже если не сопровождается болью), потеря сознания;
  6. бледный цвет лица, холодный пот;
  7. пробуждение ночью с болью в груди является особенно значительным симптомом;
  8. выраженная затрудненность дыхания.

Кардиолог др. Роберт Федерс напоминает, что у женщин часто бывают более атипичные симптомы и порой единственный признак, который они наблюдают – это плохое самочувствие, рвота, боли в спине или в верхней части живота".

Это причина, почему у женщин инфаркты часто диагностируются слишком поздно.

Информированность о признаках сердечного приступа может спасти жизни

В вопросе оказания неотложной помощи каждая минута – на вес золота, поскольку сердечный приступ в любой момент может вызвать опасные для жизни сердечные аритмии (фибрилляцию желудочков) и вызвать необратимое повреждение сердечных тканей. Лишь врач скорой помощи может предотвратить угрозу внезапной смерти сердца. И лишь лечение инфаркта в клинике может спасти сердце от серьезных, необратимых повреждений (например, сердечной недостаточности).

"Существует пять факторов риска инфаркта:

курение, высокое кровяное давление, диабет, высокий уровень холестерина и генетическая предрасположенность.

Каждому, кто соответствует одному или нескольким из этих пунктов, следует пройти тщательное обследование, уменьшить воздействие факторов риска и лечить диагностированные болезни сердца", - добавляет др. Федерс.

Здоровый образ жизни и регулярные профилактические проверки у врача (кардиолога, интерниста или семейного врача) особенно эффективно снижают риск заболевания коронарными болезнями сердца, которые могут вызвать инфаркт сердечной мышцы.

Достаточная физическая активность, здоровое питание, хорошая регуляция уровня стресса и снижение лишнего веса могут позитивно повлиять на риски кардиоваскулярных заболеваний.

Особенно важно не курить!

Сбалансированное питание, богатое фруктами и овощами, является отличной профилактикой по двум причинам: оно позволяет поддерживать в норме уровень липидов в крови и регулировать массу тела.

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