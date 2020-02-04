Вт, 4.02.2020
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Университет Страдиня обещает прекратить обучение в области нутрициологии
Re:Check

ФОТО: Re:baltica

Передача Re:Baltica Starp citu о Коралловом клубе и схеме его финансовой пирамиды из распространителей пищевых добавок дала ощутимый результат. Рижский университет им. Страдиня (RSU) обещает прекратить предлагать курс нутрициологии, посещением которого гордятся как продавцы порошков Кораллового клуба, так и популяризаторы других псевдонаучных глупостей.

Как сообщает Starp citu, в Латвии несколько торговцев распространяют пищевые добавки Кораллового клуба, уверяя, что многие заболевания вызваны накоплением в организме паразитов и червей, и чтобы избавиться от них, необходимо пройти курс детоксикации - не лекарствами, а при помощи определенных добавок, которыми торгуют члены клуба.

Домашние страницы распространителей критикуют традиционную медицину за неэффективность, а продуктам Кораллового клуба приписывают невероятные свойства.

С их помощью люди якобы восстановили свое здоровье, смогли избежать операций и ощутили стремительный рост энергии.

Нутрициология, магия и освобождение от венца безбрачия

В информации о себе большинство распространителей указывают, что специализируются в нутрициологии, которой обучились в RSU. Интернет-ресурсы показывают, что многие из них потом обучают других. Обещают помочь очистить организм, а в одном из объявлений даже было предложение определить состояние ауры и чакр человека. На обучение у главного лектора RSU указывает и предприятие, которое называет себя Институтом Космософии. Наряду с услугами омоложения тела оно предлагает изучить мастерство нумерологии, эзотерической философии и магии. Курс RSU также рекламируется центром восстановления здоровья Health Energy. Наряду с нутрициологией он предлагает сеансы приворота, освобождения от венца безбрачия, а также очищения помещений, машин и одежды от неблагоприятного влияния.

Публично информацию о предлагаемом RSU обучении найти сложно, поэтому передача Re:Check обратилась в RSU. Там пояснили, что речь идет о профессиональной программе Nutraceutical. Интересующимся за 10 занятий предлагают обзор таких тем, как обмен веществ, пищеварительный процесс, микроэлементы, витамины, антиоксиданты и тому подобное.

"Это часть комплементарной медицины, так же как акупунктура, которая не заменяет традиционную медицину, основанную на науке, а является дополнительным методом",

- объясняют в RSU.

Лекции на русском, сертификаты – на английском

Курс включает 10 лекций, каждая из которых стоит 25 евро. Их ведет Елена Красильникова, доцент и преподаватель кафедры физиологии человека и биохимии RSU. Она рассказала Re:Check, что делает это уже многие годы. Курс популярен, каждую лекцию посещают примерно 50-60 человек. Лекции проходят на русском языке, так как среди слушателей много людей из Литвы, Эстонии и других стран. После каждого занятия они получают подтверждение с именем RSU – оно на английском языке, поскольку об этом просят сами люди.

"Это как открытый университет, куда можно прийти с улицы. Я не знаю, что они делают потом. Я не могу это контролировать!"

- говорит Красильникова о распространителях Кораллового клуба.

На лекциях ничего подобного не рассказывается и о конкретных продуктах не говорится.

Среди практикующих врачей мнения о пищевых добавках и их распространителях расходятся. Например, диетолог, руководитель программы Uzturs в RSU Лолита Неймане в свое время порталу LA рассказала, что

людям стоит быть осторожными с нутриционистами и нутрициологами, так как нет никакой уверенности в объеме их знаний. 

Она также отмечает, что в Латвии люди часто не доверяют традиционной медицине и считают, что использованием биологически активных добавок можно решить все проблемы со здоровьем.

Министерство здравоохранения согласно с тем, что пищевые добавки не являются лекарствами, поэтому не могут использоваться при лечении или профилактике заболеваний. В министерстве также отмечают, что в вопросах использования добавок всегда нужно консультироваться с врачами или фармацевтами. Курс нутрициологии RSU не дает медицинской квалификации, и это подчеркивает сам университет.

Не будут продолжать "предлагать курсы противоречивого содержания"

Вначале представители RSU пояснили, что диссоциируются от сказанного распространителями Кораллового клуба в передаче Re:Check. После ссылки Re:Check на серию псевдонаучных заявлений, публично распространяемых людьми с университетским сертификатом, директор отдела общественных отношений RSU Эдийс Шауер письменно информировал:

"RSU как научный университет не будет продолжать предлагать такие противоречивые внеклассные курсы, выпуская собственные сертификаты.

Впредь мы будем уделять больше внимания курсам, где появляется имя RSU. Спасибо, что Re:Baltica обратила внимание на эту тему".

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