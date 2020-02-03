Один из ведущих в мире брендов инвестировал в Латвии 100 000 евро в оптовый магазин-салон

Он создан на основе концептов, уже опробованных в других странах мира, что дает возможность предприятиям розничной торговли и журналистам ознакомиться с новейшими коллекциями и продуктами представляемых компанией брендов Fjällräven, Hanwag, Primus, Brunton и Royal Robbins в одном месте.

Fenix Outdoor – международная группа, поле деятельности которой предусматривает полный цикл: от разработки дизайна и производства продукции до передачи готового продукта конечному потребителю или партнеру по розничной торговле. Концепт бизнеса заключается в развитии и торговле товарами для досуга на свежем воздухе отличного качества при посредничестве сети специально отобранных, надежных розничных торговцев, что позволяет предоставить сервис высокого уровня и профессионализма и удовлетворить потребности даже самого взыскательного клиента.

ФОТО: Пресс-фото

Продукция представленных брендов отличается высоким качеством и долговечностью, функциональным и продуманным дизайном, сочетает в себе современные материалы, расцветки и покрой с привлекательностью проверенного временем дизайна.

В процессе производства приоритетом предприятия является ответственное отношение к природе, используемым ресурсам и обществу.

Эту грань в деятельности компании подчеркивает и Лаурис Пинькис, руководитель по продажам Fenix Outdoor в странах Балтии и Белоруссии: "Хотя перечень брендов, которые объединяет Fenix Outdoor, весьма обширен, у них одна важная общая цель – предлагать устойчивые и современные продукты для активного времяпрепровождения на природе, а также для повседневной жизни. Представляемые нами бренды особое внимание уделяют ответственному выбору и использованию ресурсов.

ФОТО: Пресс-фото

Например, Fjällräven в осенне-зимний сезон следующего года выпустит линию одежды Vardag, для производства которой используется органический хлопок, и основным элементом этой линии является материал G-1000 Eco. Это разработанная брендом Fjällräven инновация – переработанный полиэстер в комбинации с органическим хлопком, что обеспечивает высокую прочность, дышащие свойства ткани, защиту от ветра и небольшого дождя, а также быстрое высыхание".

В настоящее время представляемые Fenix Outdoor в Латвии бренды можно приобрести у таких партнеров, как Gandrs, ITK Kit и BangBang Shop. В течение последующих лет, целенаправленно инвестируя в продвижение бренда в странах Балтии, планируется создать сильную сеть надежных, специально отобранных партнеров по розничной торговле.