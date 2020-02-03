Теплая зима: некоторые культуры могут принести урожай дважды

В этом году теплая погода и отсутствие зимы способствовали более быстрой вегетации растений. Благодаря равномерной плюсовой температуре днем и ночью некоторые двулетние растения, которые сажают осенью, начали прорастать.

Если не наступят неблагоприятные для растений погодные условия, не исключено, что урожай удастся собрать дважды, сказал эксперт. Например, первый урожай чеснока может быть собран в конце июня.

Нарвилс отметил, что растениям, которые начали развиваться необычайно рано, не грозит риск замерзания, поскольку пока синоптики не прогнозируют длительных низких температур. Растениям не повредит мороз без снега от -5 до -7 градусов, но они могут погибнуть, если пять-семь дней подряд по ночам будут морозы ниже -10 градусов при условии, что нет снега.