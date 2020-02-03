Brexit: Германия не будет выдавать своих граждан Великобритании

В сообщении для СМИ пресс-секретарь министерства ссылается на 16-ую статью Конституции, которая запрещает Германии выдавать граждан другим странам, за исключением стран-участниц Евросоюза, приводит заявление Минюста агентство DPA.

Однако, Германия может завести уголовное дело по факту преступления, совершенного гражданами за рубежом.

Остальные аспекты Европейского ордера на арест останутся прежними. Из сообщения министерства можно сделать вывод, что граждан других стран Германия и в дальнейшем сможет выдавать Великобритании.