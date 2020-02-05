"У меня были все шансы сойти с ума": история женщины, пережившей смерть близнецов

Инесе боролась за возможность стать мамой, ей было 46 лет, и надежда всё ещё была. Тогда и произошло чудо, которое, к сожалению, преждевременно отняло жизнь.

"Мы с мужем пережили преждевременное рождение близнецов, и вместе с этим они не смогли выжить - спустя несколько недель им нужно было отправиться на небеса, как мы это называем. Да, это был крах моей жизни и лично меня", - сказала в программе Инесе Просёлкова.

ФОТО: скриншот видео

"У меня были все шансы сойти с ума. У меня были все шансы впасть в депрессию или умереть...

Но рядом со мной всё время был мудрый человек - мой муж, который не переставал повторять: какое счастье, что мы их встретили. И какое счастье, что ты была в положении. Их жизнь была такой длинной. Она была с началом, всем и концом - это была полноценная жизнь. Кто сказал, что нужно жить 100 лет?

Смотри на то, что ты получила, а не на то, чего не будет. Не покушайся на то, чего нет, а радуйся тому, что есть!"

Жизнь близнецов оборвалась спустя две недели. "Ты подходишь к этому как к нормальному жизненному циклу. Событие, через которое ты идёшь со светлым сердцем и любовью. И не прошло и трёх месяцев, как я уже ждала Каспара.

У меня были двоякие чувства, в том числе скорбь и, конечно, страх, что это может произойти и сейчас", - сказала женщина, добавив, что ей много пришлось работать над собой, чтобы страхи не вызвали снова преждевременные роды.

Видео: Сюжет "Маминого клуба" на STV