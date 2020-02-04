Ср, 5.02.2020
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"Вы всегда будете чужаком" и дом за миллион! Рассказы рижанки, которая переехала в Норвегию

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Обязательный отпуск в июле. Почему норвежцы так мало работают?

Иллюстративное фото

ФОТО: Pexels, коллаж TVNET

Все знают Норвегию как "северную страну с высокими ценами и огромными зарплатами", но нюансы проживания в этой стране известны только тем, кто постоянно там проживает. Например, бывшая рижанка Вероника. Она рассказывает о коротких рабочих днях, обязательном отпуске в июле, наделённой безграничной властью службе опеки и обучении в норвежских школах. 

Вероника переехала из столицы Латвии в Норвегию вслед за своим мужем восемь лет назад. "За годы, проведённые в Норвегии, в моей жизни многое изменилось", - рассказывает она. 

В своём блоге в Instagram девушка описывает свою жизнь и быт за рубежом, а также рассказывает о норвежских зарплатах, ценах, детских садах, школах, медицинских услугах и многом другом. Портал TVNET изучил все нюансы проживания в Норвегии и готов рассказать о них и вам!

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Обязательный отпуск в июле. Почему норвежцы так мало работают?

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