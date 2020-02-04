В прошлом году в Латвии на треть сократилось число автоугонов

В прошлом году в Латвии было зарегистрировано 542 угона автомобилей, что на 255 меньше, чем годом ранее, свидетельствуют данные Государственной полиции.
В прошлом году злоумышленники чаще всего угоняли машины марок BMW, Volkswagen, Audi и Toyota. Также в 2019 году было зарегистрировано 13 случаев кражи тракторной техники.
Как подчеркнул начальник Госполиции Интс Кюзис на заседании комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции, хороших результатов в борьбе с угонами автомобилей удалось достичь благодаря задержанию нескольких групп автоугонщиков.
Говоря о преступлениях против собственности, Кюзис сообщил, что в прошлом году в Латвии было зарегистрировано 17 578 краж, что на 1862 кражи меньше, чем в 2018 году. Также было совершено 493 ограбления, что на 41 меньше, чем в 2018 году.
В прошлом году полиция зарегистрировала 1827 краж с проникновением в жилище, что на 317 меньше, чем годом ранее.