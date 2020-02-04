В прошлом году в Латвии на треть сократилось число автоугонов

Говоря о преступлениях против собственности, Кюзис сообщил, что в прошлом году в Латвии было зарегистрировано 17 578 краж, что на 1862 кражи меньше, чем в 2018 году. Также было совершено 493 ограбления, что на 41 меньше, чем в 2018 году.