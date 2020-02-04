По "делу о лифтах" задержаны пять сотрудников RNP

По данным агентства LETA, некоторые из задержанных - работники территориальных отделений RNP.

В полиции сообщили, что пока проводятся первые процессуальные действия - задержанным разъясняется их роль в инкриминируемом преступлении.

На прошлой неделе по этому уголовному делу полиция задержала двух человек. Один из них - владелец Liftu alianse Игорь Бабкин, который помещен под арест. Ко второму применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

В рамках дела 30 января прошли обыски в главном офисе RNP на ул. Чака, 42.

Бабкин подозревается в мошенничестве в крупных размерах и легализации преступно нажитых средств.

Как ранее сообщил начальник УБЭП Петерис Бауска, задержанные не связаны с RNP, то есть являются его работниками или бывшими работниками.

Бауска рассказал журналистам, что в прошлом году УБЭП начало уголовный процесс о мошенничестве в крупных размерах в организованной группе и о легализации преступно нажитых средств, чем, возможно, занимались некоторые предприятия, оказывающие услуги RNP.

Преступные действия совершались в течение ряда лет, масштаб их измеряется миллионами евро. По словам Бауски, УБЭП в расследовании сотрудничает и с иностранными партнерами.