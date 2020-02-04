Вт, 4.02.2020
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Великобритания запретит продажу машин с "неэкологичными" двигателями

Иллюстративное фото

ФОТО: Pixabay

Великобритания с 2035 года планирует запретить продажу автомобилей с бензиновым, дизельным и гибридным двигателем, сообщил премьер-министр Борис Джонсон.

Во вторник  Борис Джонсон объявил о приоритетах своего правительства на 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-26), которая пройдет в Глазго в ноябре. Среди приоритетов - запрет на продажу вышеупомянутых авто. И это предложение опережает существовавшие до сих пор планы на пять лет и включает автомобили с гибридными двигателями. 

Великобритания обещала до 2050 года достичь нейтральности в эмиссии парниковых газов, сократив выбросы, высаживая деревья и реализуя ряд других инициатив.

"Организация COP-26 - это важная возможность для Великобритании и стран всего мира активизировать борьбу с изменением климата", - приводит слова Джонсона агентство ТАСС. 

Джонсон указал, что Великобритания, объявив о своих планах, хочет побудить другие страны присоединиться и постараться сократить выбросы в атмосферу. По его словам, 2020 год должен стать поворотным в борьбе с глобальным потеплением. 

Тем временем президент Британской автотранспортной ассоциации Эдмунд Кинг заявил, что достижение новых целей принесет отрасли большие трудности. 

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