Великобритания запретит продажу машин с "неэкологичными" двигателями

Во вторник Борис Джонсон объявил о приоритетах своего правительства на 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-26), которая пройдет в Глазго в ноябре. Среди приоритетов - запрет на продажу вышеупомянутых авто. И это предложение опережает существовавшие до сих пор планы на пять лет и включает автомобили с гибридными двигателями.