В латвийских аптеках стали дефицитом медицинские маски

Корреспонденты посетили расположенную в торговом центре на Гростонас, 1 Mēness aptieka, где убедились, что маски тут сейчас очень ходовой товар.

Стоит отметить, что рядом с аптекой расположено посольство Китая.

"Реально во много раз. Потому что первая мысль у людей — надо надеть маску, и все будет хорошо. Много вопросов — как защищать от вируса себя. Что делать, если я уже заболел. Очень много вопросов от тех, кто куда-то улетает", - о спросе и актуальных вопросах от клиентов рассказала заведующая аптекой Иева Вирза.

Особым спросом маски пользуются и в аптеке в Рижском аэропорту. На глазах корреспондентов были раскуплены последние доступные здесь - сразу 9 коробок.

"Маски для лица востребованы абсолютно во всех аптеках. Но особенно — здесь, в аэропорту. Ими интересуется каждый второй клиент. По сравнению с прошлым январем, сейчас мы продали в 10 раз больше масок.

Все запасы были проданы в течение недели. Нехватку масок испытывают и оптовые поставщики", - признала представитель Apotheka Инга Цируле.

Стоит принимать во внимание, что дефицит объясняется еще и тем, что большинство масок производится в Китае - в стране, в которой невероятно велик спрос на этот продукт прямо сейчас, отметили в выпуске.

Важно помнить, что маску необходимо менять каждые 2-3 часа. Главным образом она работает на человеке, который уже заразился - чтобы не распространять вирус дальше. Если же инфекция уже в воздухе, эффективность невысока.

Напомним, министр здравоохранения Илзе Винькеле призвала не вестись на ложную информацию, циркулирующую в социальных сетях, а все актуальные сообщения о коронавирусе черпать на сайтах министерства, Национальной службы здоровья или SPKC.