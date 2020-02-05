Рыжий из "Иванушек" подаёт в суд на лже-помощницу, заявившую об их внебрачном сыне

49-летний артист планирует обратиться в суд, обвинив Сазыкину в клевете. Как пишет издание, его адвокат уже составляет соответствующий иск.

"Эта Леся никогда не была его помощницей, — отметил юрист артиста Александр Бенхин. — Она околачивалась вокруг солистов группы "Иванушки International", преследовала их, делала совместные фотографии. Теперь выдает себя за концертного директора коллектива".

Как удалось выяснить изданию, Сазыкина совершала попытку присвоить себе денежные средства, которые были направлены группой на благотворительность.

"Она имела отношение к этим деньгам, с которыми вскоре исчезла, — поделились в окружении Григорьева-Апполонова. — Все эти страсти давно утихли, и она, по всей видимости, решила придумать историю с внебрачным ребенком, чтобы снова напомнить о себе".

Пока что женщина не дала никаких комментариев по поводу случившегося. Об опровержении своего громкого заявления, похоже, что тоже не может быть и речи.

ФОТО: youtube.com/watch?v=7kTpYL2qgqs

"2 августа 2000 года, гастроли в Сочи. Это любимый город Андрюхи, он там родился, вырос. Он пригласил меня вдвоем отметить мой день рождения, мне исполнилось 20 лет. Мы сидели, долго разговаривали. Он говорит: "Давай наверх поднимемся, я тебе покажу красивый вид". Мы смотрели с высоты на город и целовались. Ночь провели в его номере. Это было прекрасно", — приводит слова женщины Starhit.ru.

Женщина заявляла, что ждала от Андрея предложения.

"У него появилась новая любовь — Мария, которую он называл Маня. Я не могла это пережить: а как же я? Говорила себе, что надо выруливать из этого замкнутого круга. Переставала общаться. Но проходило время, я скучала, страдала, и как только он звонил и звал, мчалась к нему...

Как-то он сказал: "Ты меня не жди, устраивай свою личную жизнь. Если надо будет — отобью", — рассказывала лже-помощница.

На вопрос о том, почему Сазыкина решила предать тайну огласке лишь сейчас, она ответила, потому что артист сейчас свободен. Экс-супруге певца Марии тоже стало известно о случившемся, она посоветовала артисту обратиться в суд.