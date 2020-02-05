"Первый Балтийский канал" будет работать как и раньше": Baltijas mediju alianse об обысках

Ей неизвестно, изменилось ли что-то в доступе к счетам предприятия, но изменений в работе Baltijas mediju alianse нет и пока не будет.

В частности, "Первый Балтийский канал" будет работать как и раньше.

По словам Фриденберги, компания, получая запросы о предоставлении информации, сотрудничает с государственными органами.

Как сообщалось, по подозрению в нарушении международных санкций СГБ провела во вторник несколько обысков в Риге и Таллинне, и в данном уголовном процессе одним из подозреваемых является совладелец и председатель правления Baltijas mediju alianse Олег Солодов.

Уголовный процесс начат 19 декабря 2019 года по ч. 3 ст. 84 Уголовного закона - о нарушении установленных ЕС санкций, которое совершила группа лиц по предварительному сговору.

Как сообщили в СГБ, полученная в ходе расследования информация позволяет подозревать, что группа лиц по предварительному сговору обеспечила доступ к финансовым и хозяйственным ресурсам лицу, против которого введены санкции ЕС за действия, подрывающие территориальную целостность и суверенитет Украины.