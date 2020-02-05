Обыски в Baltijas mediju alianse: один из подозреваемых - совладелец компании Олег Солодов

Уголовный процесс начат 19 декабря 2019 года по ч. 3 ст. 84 Уголовного закона - о нарушении установленных ЕС санкций, которое совершила группа лиц по предварительной договоренности.

В сотрудничестве с Полицией безопасности Эстонии (KAPO) в ходе обысков в Риге и Таллинне были изъяты документы и носители данных.

Как сообщили в СГБ, полученная в ходе расследования информация позволяет подозревать, что группа лиц по предварительному соглашению обеспечила доступ к финансовым и хозяйственным ресурсам лицу, против которого введены санкции ЕС за действия, подрывающие территориальную целостность и суверенитет Украины.

Два лица находятся в статусе подозреваемого, к ним применены меры пресечения, не связанные с лишением свободы.

Еще несколько человек имеют статус лица, против которого начат уголовный процесс. Более подробных комментариев СГБ в интересах расследования не дает.

Одним из объектов, где проводились обыски, возможно, является офис ООО Baltijas mediju alianse на улице Гертрудес, сообщило Латвийское телевидение.

По неофициальным данным, одним из подозреваемых является совладелец и председатель правления Baltijas mediju alianse Олег Солодов, свидетельствует информация, имеющаяся в распоряжении агентства LETA.

По данным Firmas.lv, латвийскому поданному Солодову принадлежат 50% долей капитала компании, а остальные 50% - россиянину Алексею Плясунову.

Солодов является председателем правления Baltijas mediju alianse с ее основания в 2007 году, Плясунов является членом правления.