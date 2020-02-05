Только ко Дню всех влюбленных! Посетители смогут выбрать песню, она прозвучит на весь торговый центр

Специально ко Дню всех влюбленных диджеем Томом Гревиньшем была создана подборка из 210 музыкальных произведений.

Премьера любовных композиций всех музыкальных эпох состоится 7 февраля в 18.00, во время мероприятия, которое сможет посетить любой желающий.

На дигитальном экране информационного центра Rīga Plaza будет доступен специально созданный список любовных баллад, из которого любой посетитель сможет выбрать желаемую композицию и воспроизвести во всем торговом центре.

Принцип работы очень простой: человек выбирает одно из музыкальных произведений, песня автоматически регистрируется в системе и сразу же проигрывается в торговом центре. Эту уникальную систему создал BrandBox Digital, дигитальный партнер по сотрудничеству с Rīga Plaza, и такая возможность будет доступна каждому только с 7 февраля до 16 февраля.

В списке будут доступны 210 любовных композиций, отобранные специально для празднования Дня всех влюбленных.

"Учитывая, что музыка в торговых центрах предусмотрена для фонового воспроизведения, мы хотим, чтобы во время праздника у посетителей была возможность принять участие в создании праздничной атмосферы. Если посетителям эта инновация понравится, мы не остановимся и будем предлагать посетителям специальные праздничные плейлисты", – рассказывает руководитель центра моды и развлечений Урзула Спикус.

"Любовные композиции всегда занимали значимое место в истории музыки. Песни о любви звучат, когда люди женятся, празднуют важные события в жизни, ужинают или отправляются в дальние путешествия. Я включил в этот список все основные зарубежные и местные любовные мелодии в истории музыки, а также добавил несколько личных фаворитов. Первый раз в истории каждый посетитель Rīga Plaza сможет выбрать из этого плейлиста любую композицию, которая будет воспроизведена для всех посетителей", – комментирует диджей Томс Гревиньш.

Для празднования этого особого события 7 февраля с 18.00 до 20.00 диджей Томс Гревиньш ознакомит посетителей торгового центра с отобранными музыкальными композициями.