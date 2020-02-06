Мне уже есть 18 лет.

Колотиловка. Эротическая избушка, "таможня" и остров в форме Латвии в 12 км от Риги

Недалеко от Риги, в районе ТЭЦ-2, в поселке Рукиши, находится комплекс отдыха Колотиловка, который своими руками построил украинец Николай Колотило. Чего здесь только нет - и остров в форме Латвии, и украинская хатка, и памятник рогоносцам, и порно-теремок! Мы прогулялись по тропам этого необычного места и пообщались с тем, кто всё это построил.

Видео: Колотиловка и "мини-Латвия" с высоты птичьего полёта

У входа на территорию нас приветливо встречает бюст Ленина на танке. И пусть вас не смущает такое сочетание - украинец по происхождению Николай Колотило, чьими руками возведено всё, что мы увидим во время прогулки по Колотиловке, является большим патриотом Латвии, которую называет райским уголком. В течение нашей прогулки мы убедимся в этом не раз.

ФОТО: Mārtiņš Otto/TVNET

"Один участок выкупил за 50, один - за 70 латов. Потом ещё, но уже за 350. Выкопал пруд, распланировал, построил маленькую баню. Но ведь после бани надо где-то посидеть? Построил зал! С каждым годом всё так и расширялось.

Как говорят украинцы, "грошей нема", поэтому многое делаю из того, что мне отдают бесплатно - то, что не нужно, но жалко выбрасывать", - рассказывает Николай.

Активное возведение Колотиловки пришлось на конец 90-х готов.

ФОТО: Mārtiņš Otto/TVNET

Здесь несколько бань, парилка, пруд, в котором живут раки, множество скульптур, баня в форме футбольного мяча, скульптура - водный аттракцион. Каждый элемент заставляет остановиться, чтобы рассмотреть его - всё придумано и сделано самим Николаем.

Особого внимания заслуживает избушка на курьих ножках, которая поворачивается после нажатия на кнопку электронного пульта. Мы поднимаемся наверх, и...

ФОТО: Mārtiņš Otto/TVNET

"Когда женщины собираются в баню, я всегда их слушаю", - рассказывает Николай, демонстрируя стетоскоп, где вместо головки медицинского диагностического прибора красуется пластиковый пенис. Всё, находящееся здесь, вызывает недоумение. Мне думается, что коллекция, собранная в этой избушке на курьих ножках, вполне может конкурировать с набором экспонатов в одном из музеев эротики, находящемся на улице красных фонарей в Амстердаме. Под потолком избушки развешано женское белье. Впрочем, смотрите сами!

Галерея: Порно-избушка в Колотиловке

"Сколько попок мне ещё предстоит перетрогать! Мягких, упругих. Я всегда был озабоченным", - говорит человек, которому 2 февраля исполнилось 76 лет!

Разумеется, всё это не больше чем хулиганство, юмор и местами - самоирония. Знакомые Николая характеризуют его как человека, который всегда уважительно и трепетно относился к женщинам.

Колотило дружит с продюсерами, политическими деятелями, работниками культуры. "Вот Калныньш у нас, вот Алфёрова, вот - Михаил из Швейцарии, Гальцев, Плющенко, Галкин...", - рассказывает он, показывая десятки фотографий, которыми увешаны стены деревянного банкетного зала.

ФОТО: Mārtiņš Otto/TVNET

"Сейчас среднего класса нет. Это проблема. Богатые могут снять что-то получше - для них это не тот уровень, ну а бедные вообще ничего позволить себе не могут", - вздыхает Николай. Банный комплекс можно снять в аренду, а еще Колотило периодически устраивает "день открытых дверей", когда сюда на уху и хреновуху может приехать каждый желающий.

Колотило рассказывает, что сам живет в маленькой избушке, которая находится поодаль.

Галерея: Прогулка по территории банного комплекса в Колотиловке

Каждая скульптура, каждый элемент интерьера здесь имеет какой-то смысл, подтекст.

"Был референдум вступить в Европу. Меня, как негражданина, к выборам не допустили. А я так хотел прорубить окно в Европу, что сделал своё", - рассказывает Николай о зеркале со ставнями.

ФОТО: Mārtiņš Otto/TVNET

С другой стороны проезжей части также находится немало экспонатов для осмотра - вот железная ракета, памятник рогоносцам.

"Видите, эта девочка пеньюар раскрыла - и любовнику, и мужу рога наставила".

ФОТО: Mārtiņš Otto/TVNET

Рядом растёт калина - деревья посажены в честь украинской диаспоры, проживающей с разных городах Латвии.

"Рижская дума дала мне в аренду на 49 лет 25 гектаров земли. Я здесь всё трансформировал - в "жирные годы" хотел построить 80 коттеджей, выкопать канал, чтобы к каждому участку можно было подплыть на лодке - как в Венеции. Но "жирные годы" кончились, остались долги. Но остров в форме контура Латвии мне всё же сделать удалось. Выкопал пруд, принял 80 тысяч кубов земли", - рассказывает Николай.

ФОТО: Gints Bāliņš/TVNET

"Вот Троянский конь. В 90-х годах был референдум за то, чтобы отсоединиться от СССР. И я голосовал за то, чтобы отделиться. Сегодня я без гражданства, Народный фронт обещал нулевой вариант. Я поставил Троянского коня - надо быть хитрее!".

ФОТО: Mārtiņš Otto, Gints Bāliņš/TVNET

На "маленькой Латвии" стоят домики, которые находятся намного выше уровня наших глаз. "Для каждого региона по три домика. Это Латгале, там - Курземе, Видземе и Земгале. Почему по три? Потому что на нашем гербе три звезды", - объясняет он.

Вот местное здание парламента, состоящее из трех пристроек. "Три, потому что - левые, центристы и правые.

Видите, лестница снизу широкая, а вверху - узкая. В парламент хотели попасть 1428 человек, а попали только сто!"

ФОТО: Mārtiņš Otto/TVNET

А вот скульптура, которую Николай Колотило построил в честь столетия Латвии. "Почему Адам и Ева? Потому что Латвия для меня - райский уголок". Змея держит яблоко весом две с половиной тонны.

ФОТО: Mārtiņš Otto/TVNET

"Здесь я хотел "таможню" сделать - чтобы попасть в мини-Латвию, нужно пройти таможню", - рассказывает он, показывая небольшое здание, находящееся рядом с рождественской купелью.

ФОТО: Mārtiņš Otto/TVNET

Поодаль находится белый дом с украинскими мотивами. "Моя хата с краю", - гласит надпись.

"Я без гражданства! Латвия - там, а моя хата - с краю. Я в политику не вмешиваюсь. Но это всё шутки - я хочу там внутри музейную украинскую хатку сделать. Скоро сюда книги привезут, хочу ещё кровать достать пружинную - нигде не могу найти, все на металлолом посдавали".

ФОТО: Mārtiņš Otto/TVNET

На фасаде здания - стихи украинского поэта Тараса Шевченко. Про зависть. "Это качество присуще любому народу", - объясняет Николай.

Галерея: Мини-Латвия и украинская хатка. Прогулка по Колотиловке. Часть вторая

После прогулки становится понятно, в Колотиловке есть масса вещей, которые стоит увидеть. Но самый большой экспонат этого места - сам Николай (или Микола, как его называют многие) Колотило.