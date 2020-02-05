Симферополь, Крым: вводят ограничение на водоснабжение в домах

На своей странице в сети Facebook Проценко написала следующее: "На сегодняшний день принято решение об отключении горячего водоснабжения, кроме субботы и воскресенья, и переходе на график подачи холодной воды утром и вечером начиная со следующего понедельника, 10 февраля".

Также Проценко указала, что запасов воды в поверхностных водохранилищах, которые питают Симферополь, недостаточно, чтобы круглосуточно и бесперебойно обеспечивать город. "Их хватит на период от 90 до 100 дней", - написала она.

Ограничение коснется частных домов и квартир, его обещают не вводить в "социально важных" зданиях.