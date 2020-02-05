Инициативу о парке вместо здания СГБ рассмотрят на закрытом заседании комиссии

Как известно, на территории бывшего велотрека планируется построить новое здание для Службы государственной безопасности (СГБ). Общество окрестностей Тейки, Альянс окрестностей Риги, общество "Город для людей" и движение Vefresh смогли собрать подписи 15 500 жителей за создание парка, чтобы "не допустить вырубки нескольких десятков деревьев и восстановить общественную зеленую зону на территории бывшего велотрека Marss. В среду, 5 февраля, комиссия Сейма по по этике, мандатам и заявлениям рассмотрела инициативу жителей и передала ее дальше.

Представитель жителей, которые выступают за создание парка на территории бывшего велотрека Селина Ванцане, на заседании комиссии по этике рассказала, что жители заметили выданное на вырубку деревьев разрешение и обратились в госагентство Valsts nekustamie īpašumi - решили узнать подробности. Ванцане рассказала, что общественного обсуждения на предмет вырубки деревьев не было, а о запланированном строительстве здания для СГБ, местные жители узнали из СМИ.

"Мы не возражаем, что СГБ нужно новое здание. Мы возражаем против выбранного места", - сказала Ванцане. Местные жители считают, что столетние деревья, которые растут на той территории нужно сохранить, а затраты на парк были бы минимальными.

Глава комиссии Янина Курсите-Пакуле (VL-TB/LNNK) указала, что в Риге буквально каждое место уникально, и если выделять какое-то одно, это, своего рода, узкое мышление.

В свою очередь ее однопартиец Райвис Дзинтарс сказал, что в политике, когда принимают решения, всегда нужно от чего-то отказаться. Депутат Виталий Орлов поинтересовался, нет ли в собственности государства какого-либо другого здания или места, которое подошло бы СГБ - строители могли бы перестроить его под нужды учреждения.

Заместитель начальника СГБ Эрик Цинкус пояснил, что здание спецслужбы должно отвечать конкретным требованиям, например, иметь параметры, которые позволят обеспечить защиту от электромагнитного поля.

Глава Министерства внутренних дел Сандис Гиргенс (KPV LV) считает, что в этом вопросе столкнулись две стороны - право на природу и окружающую среду, и право на безопасность.

"Прозвучало, что не было публичного обсуждения, что там всегда был велотрек. Еще в 2008 году был объявлен конкурс архитектурных смет, проведено общественное обсуждение, все документы есть в Рижской думе. Тогда никаких возражений со стороны общественности не было", - сказал он.

Инициатива о создании парка передана на рассмотрение комиссии по национальной безопасности, заседания которой закрыты для посетителей.

Как сообщалось, на месте бывшего велотрека Marss планируется построить новое здание Службы государственной безопасности (СГБ), так что вышеупомянутая инициатива о создании в этом месте парка, возможно, будет отклонена.

В СГБ агентству LETA сообщили, что решение о строительстве нового здания в этом месте было принято в 2017 году, а в этом году начнутся строительные работы. Публично об этом не сообщалось, так как СГБ, публикуя информацию, обязана соблюдать требования закона о государственной тайне. Однако теперь, когда общество проявило интерес, принято решение часть информации обнародовать.