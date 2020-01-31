Известие о том, что в Риге на месте бывшего велотрека Marss планируется построить новое здание Службы государственной безопасности (СГБ), вызвало широкий общественный резонанс. В Сейм поданы подписи 15 000 жителей, чтобы "предотвратить вырубку многолетних деревьев" и на месте бывшего велотрека "разбить парк".

Чтобы обсудить вопросы национальной безопасности и интересы граждан, TVNET в рамках передачи Komforta zona пригласил председателя комиссии Сейма по национальной безопасности Мариса Кучинскиса (СЗК), заместителя директора общества Delna Инесе Тауриню и председателя правления Rīgas apkaimju alianse Мариса Янсонса.

Полную запись программы можно посмотреть здесь:

Главное:

Кучинскис: местоположение нового здания СГБ изменить уже невозможно;

Необходимо продолжить обсуждение;

Новое здание СГБ является вопросом национальной безопасности;

Допускается, что создание парка скорее в интересах бизнеса, а не населения;

Будут искать способы, как "компенсировать" воздействие здания СГБ на окружающую среду.

Почему именно в Тейке?

Как заявил в ходе обсуждения глава комиссии по национальной безопасности Сейма Марис Кучинскис, есть две причины, по которым новое здание СГБ будет расположено в районе Тейка на месте бывшего велотрека Marss.

Прежде всего, здание предусмотрено территориальным планом, утвержденным Рижской думой в 2006 году. Во-вторых, необходимо разместить здание СГБ на земле, принадлежащей государству.

По словам премьера, Государственное агентство недвижимости предложило два варианта. Первый СГБ был сразу отклонен. Однако Кучинскис не смог назвать конкретные причины. В итоге остался только один вариант - прежний велотрек.

Одной из организаций, которые поддерживают создание парка на месте, где планируется построить здание СГБ, является Rīgas apkaimju alianse.

Его лидер, Марис Янсонс, возражал против аргументов Кучинскиса: упомянутый территориальный план предусматривает "смешанное застройку центра".

По словам Янсонса, это означает строительство многоквартирного дома, а также возможность разбить парк.

"Окрестность будет навсегда испорчена с точки зрения градостроительства", - раскритиковал выбор места для здания СГБ Янсонс.

Открытость против Секретности

Заместитель директора общества Delna Инесе Тауриня положительно оценивает, что общество участвует в обсуждении нового здания СГБ и активно задает вопросы.

"Конечно, эта дискуссия должна быть максимально открытой, но мы понимаем, что границы в данном конкретном случае очень узкие. Ситуация требует объяснений. Обе стороны должны сесть за стол переговоров, понимая как ограничения, так и возможности", - заявила Тауриня.

Марис Кучинскис также согласилась с необходимостью обсуждения этого вопроса. С другой стороны, Кучинскис объяснил секретность расходов на строительство нового здания СГБ с учетом интересов национальной безопасности.

"Если бы вокруг нас жили только наши друзья, и никто не желал бы нам ничего плохого, и мы не были на границе ЕС, эти вопросы исчезли бы. Но поскольку это вопрос безопасности Латвии и о том, как мы ее обеспечиваем, все, что связано со спецслужбами, держится в секрете. Поверьте: многие следят за всем этим, те, кто хотят знать", - пояснил бывший премьер.

Кроме того, зная стоимость строительства здания, можно рассчитать, что в нем может находиться, подытожила Тауриня.

Интересы граждан или бизнеса?

В ходе дискуссии прозвучала идея, что настоящей причиной запуска подписей за создание парка вместо прежнего велотрека Marss было не желание людей, а бизнес-интерес.

Как сказал Кучинскис, инициатива граждан по обустройству парка была продиктована компаниями, заинтересованными в парке, так как это привело бы к росту цен на недвижимость.

"Недаром на домашней странице Teikas nami этот парк уже разбит и предлагается покупателям квартир. Если из окна будет[хороший] вид, то это не менее 100 евро за квадратный метр сверху.

И в некоторой степени я подозреваю, что этими людьми в определенной степени манипулировали", - высказал опасения Кучинскис.

Эта версия была решительно отвергнута Марисом Янсонсом.

"Скорее, это манипуляция с другой стороны. Это была беспрецедентная активность населения. Не только [только] жители Teikas nami собрались и сделали это. Я полностью отвергаю этот аргумент, что есть некоторые бизнес интересы там.

Я связываю это с тем фактом, что неделю назад стали публиковаться пресс-релизы, в которых указывалось, что в [сбор подписей] были вовлечены враги страны. Нет, они не участвуют. Мы тоже патриоты страны.

Мы делаем это, чтобы люди чувствовали, что они могут изменить ситуацию в этой стране. И это гораздо больше, чем бизнес-интересы", - сказал Янсонс.

Особые требования СГБ

В ходе обсуждения стороны обменивались аргументами относительно того, почему выбранное место подходит или не подходит для нового здания СГБ.

Кучинскис подтвердил, что выбранное место соответствует требованиям СГБ. Не указывая конкретно, он все же отметил, что это место хорошее с точки зрения логистики.

"Перемещение здания было бы безответственным. Теперь нам нужно искать другие компромиссы", - резюмировал Кучинскис.

Однако такой подход не убедил Мариса Янсонса.

"Мы хотели бы убедиться, что это действительно хорошее место, и что жертва района Тейка не напрасна", - сказал Янсонс.

В поисках компромисса

В конце передачи всех участников спросили, в чем заключается возможный компромисс.

Марис Кучинскис подчеркнул, что здание должно быть расположено в непосредственной близости от бывшего велотрека Marss, но в то же время Сейм еще рассмотрит вопрос о том, как компенсировать жителям микрорайона то, что здесь не будет парка.

"Для всех важно, особенно в Риге, чтобы были зеленые зоны и достаточно зеленых насаждений. Проще говоря, возможно, мы сможем проделать хорошую работу, чтобы компенсировать тот факт, что национальная безопасность стоит на первом месте в этот раз", - сказал Кучинскис.

Марис Янсонс, со своей стороны, считает, что еще можно найти другое, лучшее место для здания СГБ. Пока идет поиск решения, он считает, что СГБ еще несколько лет может продолжать работать в старых помещениях.

Заместитель директора Delna Инесе Тауриня подчеркнула необходимость продолжения диалога.

"Граница, в которой мы можем искать решение, очень узкая, потому что это особый случай. Это не так просто, как построить офисное здание. Это, однако, проблема безопасности", - добавил Тауриня.