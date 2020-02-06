Агата Муцениеце раскрыла секреты похудения перед шоу "Голос. Дети" и что "добавляет эффект стройности"

30-летняя Агата Муцениеце заметно похудела во время семейного отпуска в Арабских Эмиратах. Артистка, которая родом из Латвии, рассказала, как ей удалось достичь такого результата на отдыхе.
Девушка призналась, что толчком для неё стала мощная мотивация. Как только девушка прибыла за границу, ей поступило предложение с Первого канала о том, чтобы вести новый сезон шоу "Голос. Дети". Именно после этого звонка она твердо решила привести себя в форму перед участием в съёмках.
Супруга Павла Прилучного уменьшила порции, стала бегать с утра и перешла на полный отказ от вредной для организма пищи. Актриса добавила в свой рацион больше белка: завтракала творогом и яйцами, а на ужин отдала предпочтение крупам и отварной курице.
Будучи на отдыхе в Арабских Эмиратах, местный климат способствовал планам девушки сбросить вес.
"На жаре легче переносится голод, да и загар, кстати, добавляет эффект стройности", — заявила Агата изданию PeopleTalk. Девушка с сожалением отметила, что в столице России не сможет продолжать заниматься спортом на свежем воздухе по понятным причинам - из-за погодных условий. Однако Агата не планирует сдаваться и начнёт свои тренировки в зале.
Звезда отметила, что не прибегала к другим диетам.
"Никаких косметических средств для похудения, коктейлей или спортивного питания я не использовала. Просто ела нормальную еду и пила соки, воду и чай", — привёл слова артистки в PeopleTalk.
Напомним, в конце января Агата опубликовала фото, на котором запечатлена со "звёздными наставниками" шоу Валерием Меладзе и Полиной Гагариной. При этом пользователям Сети писали, что супруга Павла Прилучного сильно похудела.
Многие начали писать, что не узнали артистку и выразили беспокойство:
"Вся на стрессе?, "Агата, ты почему худая такая?", "Опять муж бьет?", "Очень худая, болезненно", - пишут подписчики.
Некоторые комментарии связаны с тем, что несколько лет назад в Интернете распространились слухи о том, что Павел Прилучный якобы избил свою супругу и мать его двоих детей Агату Муцениеце. Сами звезды тогда решили не высказываться относительно данной ситуации, ограничившись колкими комментариями в адрес тех изданий, которые распространили эту информацию.