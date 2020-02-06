Агата Муцениеце раскрыла секреты похудения перед шоу "Голос. Дети" и что "добавляет эффект стройности"

Девушка призналась, что толчком для неё стала мощная мотивация. Как только девушка прибыла за границу, ей поступило предложение с Первого канала о том, чтобы вести новый сезон шоу "Голос. Дети". Именно после этого звонка она твердо решила привести себя в форму перед участием в съёмках.

Супруга Павла Прилучного уменьшила порции, стала бегать с утра и перешла на полный отказ от вредной для организма пищи. Актриса добавила в свой рацион больше белка: завтракала творогом и яйцами, а на ужин отдала предпочтение крупам и отварной курице.

Будучи на отдыхе в Арабских Эмиратах, местный климат способствовал планам девушки сбросить вес.

"На жаре легче переносится голод, да и загар, кстати, добавляет эффект стройности", — заявила Агата изданию PeopleTalk. Девушка с сожалением отметила, что в столице России не сможет продолжать заниматься спортом на свежем воздухе по понятным причинам - из-за погодных условий. Однако Агата не планирует сдаваться и начнёт свои тренировки в зале.

Звезда отметила, что не прибегала к другим диетам.

"Никаких косметических средств для похудения, коктейлей или спортивного питания я не использовала. Просто ела нормальную еду и пила соки, воду и чай", — привёл слова артистки в PeopleTalk.

Напомним, в конце января Агата опубликовала фото, на котором запечатлена со "звёздными наставниками" шоу Валерием Меладзе и Полиной Гагариной. При этом пользователям Сети писали, что супруга Павла Прилучного сильно похудела.

Многие начали писать, что не узнали артистку и выразили беспокойство:

"Вся на стрессе?, "Агата, ты почему худая такая?", "Опять муж бьет?", "Очень худая, болезненно", - пишут подписчики.