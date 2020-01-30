Ведущей шоу "Голос. Дети" станет актриса из Латвии

"Объявляю официально, я снова удостоилась такой чести, быть соведущей Дмитрия Нагиева! Я счастлива! Это правда! Вернуться в родную команду!!! Спасибоооо!" - призналась Агата.

(Орфография и пунктуация автора сохранены. - Прим. ред.)

Актриса также обнародовала снимок, на котором запечатлена со "звёздными наставниками" шоу Валерием Меладзе и Полиной Гагариной. При этом пользователям Сети отмечают, что супруга Павла Прилучного сильно похудела.

Многие начали писать, что не узнали артистку и выразили беспокойство:

"Вся на стрессе?, "Агата, ты почему худая такая?", "Опять муж бьет?", "Очень худая, болезненно", - пишут подписчики.