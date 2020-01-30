Ведущей шоу "Голос. Дети" станет актриса из Латвии

На днях Агата Муцениеце опубликовала в своем Instagram-профиле снимок, объявив, что стала соведущей популярного телепроекта "Голос. Дети".
"Объявляю официально, я снова удостоилась такой чести, быть соведущей Дмитрия Нагиева! Я счастлива! Это правда! Вернуться в родную команду!!! Спасибоооо!" - призналась Агата.
(Орфография и пунктуация автора сохранены. - Прим. ред.)
Актриса также обнародовала снимок, на котором запечатлена со "звёздными наставниками" шоу Валерием Меладзе и Полиной Гагариной. При этом пользователям Сети отмечают, что супруга Павла Прилучного сильно похудела.
Многие начали писать, что не узнали артистку и выразили беспокойство:
"Вся на стрессе?, "Агата, ты почему худая такая?", "Опять муж бьет?", "Очень худая, болезненно", - пишут подписчики.
Напомним, несколько лет назад в Интернете распространились слухи о том, что Павел Прилучный якобы избил свою супругу и мать его двоих детей Агату Муцениеце. Сами звезды тогда решили не высказываться относительно данной ситуации, ограничившись колкими комментариями в адрес тех изданий, которые распространили эту информацию.