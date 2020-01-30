Чт, 30.01.2020
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Ведущей шоу "Голос. Дети" станет актриса из Латвии

ФОТО: instagram.com/agataagata/

На днях Агата Муцениеце опубликовала в своем Instagram-профиле снимок, объявив, что стала соведущей популярного телепроекта  "Голос. Дети".

"Объявляю официально, я снова удостоилась такой чести, быть соведущей Дмитрия Нагиева! Я счастлива! Это правда! Вернуться в родную команду!!! Спасибоооо!" - призналась Агата.

(Орфография и пунктуация автора сохранены. - Прим. ред.)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Актриса также обнародовала снимок, на котором запечатлена со "звёздными наставниками" шоу Валерием Меладзе и Полиной Гагариной. При этом пользователям Сети отмечают, что супруга Павла Прилучного сильно похудела.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Многие начали писать, что не узнали артистку и выразили беспокойство:

"Вся на стрессе?, "Агата, ты почему худая такая?", "Опять муж бьет?", "Очень худая, болезненно", - пишут подписчики.

Напомним, несколько лет назад в Интернете распространились слухи о том, что Павел Прилучный якобы избил свою супругу и мать его двоих детей Агату Муцениеце. Сами звезды тогда решили не высказываться относительно данной ситуации, ограничившись колкими комментариями в адрес тех изданий, которые распространили эту информацию.

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