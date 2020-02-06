Депутаты Рижской думы создали правовое основание для ее роспуска

Согласно закону о самоуправлениях, три заседания, не состоявшихся подряд, являются одной из причин, позволяющих членам Сейма принять решение о роспуске думы.

Для обеспечения кворума на заседание Рижской думы должен явиться по крайней мере 31 депутат, однако на сегодняшнее заседание думы пришло только 23 политика.

В заседаниях не принял участие ни один представитель партий оппозиции, а также часть депутатов партии "Честь служить Риге" (ЧСР).

По информации, имеющейся в распоряжении агентства LETA, председатель Рижской думы Олег Буров (ЧСР) договорился с оппозицией созвать три заседания думы без кворума, чтобы создать юридическую основу для ее роспуска.

Таким образом, прогнозировалось, что Буров свой пост сохранит.

Первое заседание было созвано в среду утром и отменено из-за отсутствия кворума. На заседание явились 22 депутата из 60. Следующее заседание было созвано в среду в 13.00, но и на нем не было кворума.

В интервью передаче LTV Rīta panorāma мэр Риги Олег Буров заявил, что если нынешняя Рижская дума будет распущена без задержек, а процесс по организации внеочередных выборов пройдет гладко, самой ранней датой проведения выборов в думу может стать суббота, 25 апреля.

В то же время Буров убежден, что бюджет самоуправления необходимо принять до внеочередных выборов. Мэр подчеркнул, что бюджет фактически готов к утверждению.