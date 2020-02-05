Рижской думе до роспуска осталось еще одно несостоявшееся заседание

По информации, имеющейся в распоряжении агентства LETA, председатель Рижской думы Олег Буров ("Честь служить Риге", ЧСР) договорился с оппозицией созвать три заседания думы без кворума, что создаст юридическую основу для ее роспуска.

Первое заседание было созвано сегодня утром в 9.30 и отменено из-за отсутствия кворума. На заседание явились 22 депутата из 60. Следующее заседание было созвано сегодня в 13.00, но и на нем не было кворума.

Не все депутаты ЧСР поддерживают планы Бурова. Например, протокол первого сегодняшнего заседания свидетельствует, что на него зарегистрировались депутаты ЧСР Ирина Винник и Андрей Каменецкий, а другие представители фракции пришли, но не зарегистрировались. На втором заседании зарегистрировались депутаты ЧСР Винник, Каменецкий и Эйжения Алдермане. Из 60 депутатов на заседание пришли 24, а для кворума нужен 31 депутат.

Бывшие партнеры ЧСР, партия "Согласие", считают, что Буров, провоцируя юридические основания для роспуска думы, пытается удержаться в кресле мэра на две недели дольше - пока Сейм не рассмотрит законопроект о роспуске Рижской думы из-за проблем с вывозом мусора.

Сегодня на пресс-конференции депутат "Согласия" Анна Владов заявила, что Буров своими действиями помогает Сейму в роспуске думы, понимая, что юридических оснований для роспуска из-за "мусорной проблемы" нет.

Бывший вице-мэр Друвис Клейнс (блок "Риге!"), заявил, что Буров заключил с оппозицией "бартер", который позволяет ему вместе с исполнительным директором Риги Юрисом Радзевичем (ЧСР) продолжать руководить всеми предприятиями с муниципальным капиталом и заключить выгодные договоры, которые следующая дума не сможет расторгнуть.

По мнению независимого депутата Байбы Броки, независимо от того, как проходит "разогрев перед выборами", ни один депутат не имеет права в это время не работать и не принимать бюджет.