"Я не знала, что это насилие, пока чуть не умерла"

"Он очень-очень сильно ударил меня по лицу, потом вцепился мне в губы и потребовал, чтобы я заткнулась. Я побежала на верхний этаж. На следующее утро он извинился и сказал, что не хотел так поступать, что такое больше никогда не повторится, и как сильно он сожалеет. Он объяснил, что сделал это из-за меня - потому что я так громко кричала, а он просто хотел меня утихомирить, чтобы не разбудить соседей. Это был первый раз, когда он меня ударил".

Впоследствии Аби прятала синяки под длинными рукавами и с помощью шарфов, но чувство стыда скрывать было все труднее. Когда ей становилось по-настоящему страшно, она звонила в полицию. Полицейские приезжали, забирали Суэйми, а потом возвращались через несколько часов, чтобы поговорить с ней.

И каждый раз Аби отказывалась выдвигать обвинения. Даже тогда, когда ее муж, по всей видимости, устроил дома поджог, пока она спала на втором этаже.

"Я сидела, смотрела на дом и все думала: "Надо будет его покрасить, надо будет все там почистить". И я просто сказала [полицейскому]: "Нет, я не могу". А он ответил: "Аби, ты же понимаешь, что ему должны быть предъявлены обвинения в поджоге". А я сказала: "О, нет, нет, нет". Это казалось непосильным грузом".

Муж убедил ее в том, что она не сможет без него прожить, объясняет Аби.

"Чувство собственного достоинства и уверенность в себе у тебя - ниже плинтуса, и ты просто веришь всему, что тебе говорят", - продолжает она.

Аби в день своей свадьбы Abi Blake

Мама Аби призывала ее одуматься, беспокоясь, что дочь так может оказаться в морге. Спустя пять дней ее слова чуть было не сбылись. Суэйми ударил жену ногой и с такой силой наступил на нее, что повредил позвоночник, проткнул легкое и сломал ребра. Лежа на полу, она слышала его крики - как она его достала и как он хочет, чтобы она заткнулась.

Аби выжила благодаря соседям, прибежавшим на крики, и хирургам, которые провели операцию на позвонках через отверстие в шее. Ее позвоночник поврежден на всю жизнь, и врачи диагностировали у нее посттравматический синдром.

На этот раз она осознала, что должна расстаться с мужем.

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Кери Никсон, специалист по судебной психологии, уверена, что если бы Аби не приняла тогда это решение, в скором времени она была бы мертва.