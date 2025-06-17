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Не лейте воду на угли: шесть способов регулирования пламени при барбекю

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При жарке мяса на гриле пламя — естественное и почти неизбежное явление. Однако если его не контролировать, вместо равномерно прожаренного сочного мяса можно получить подгоревшую и невкусную еду. Многие  пытаются регулировать пламя, поливая угли водой из бутылки, но это может только ухудшить ситуацию.

Почему не  надо лить воду на горящие угли?

Вода мгновенно испаряется и нагревается, создавая сильное облако пара, которое не охлаждает и не гасит – оно лишь временно уменьшает пламя.

Этот пар может повлиять на приготовленный на гриле продукт, изменив вкус или даже вызвать паровые ожоги. Когда вода испарится, угли продолжат гореть, и огонь снова разгорится.

Кроме того, быстрое выливание холодной воды на горячие угли может повредить гриль – металлический может деформироваться, а керамический - треснуть при резком изменении температуры, сообщает портал любителей гриля Grils.lv.

Как действовать правильно? 

Создайте зоны прямого и непрямого нагрева

Всегда размещайте угли так, чтобы с одной стороны гриля жар был сильнее (прямой гриль), а с другой, чтобы тепла было меньше (непрямой гриль). Если угли начинают вспыхивать, переместите еду в более прохладное место, пока пламя не погаснет.

Закройте крышку и вентиляционные отверстия

Кислород питает огонь. Закрывая крышку и регулируя вентиляционные отверстия, вы уменьшаете подачу кислорода, и пламя естественным образом гаснет. Не открывайте крышку слишком часто — это только обеспечит приток воздуха для процесса горения.

Используйте распылитель соленой воды (если это действительно необходимо)

Если вы хотите уменьшить пламя и другие способы не действуют, используйте распылитель, а не брызгайте и не лейте. Это снижает вероятность того, что пар испортит еду, а соленая вода помогает уменьшить вспышки пламени, не влияя на вкус. Но используйте этот метод с осторожностью и только в крайнем случае.

Используйте аксессуары для гриля

Уберите самое жирное мясо или источник жира с самой горячей зоны. Используйте скребок или лопатку для гриля, чтобы отодвинуть жир от углей — именно он вызывает пламя.

Используйте алюминиевые поддоны для жира

Поставьте одноразовые алюминиевые поддоны под решетку, куда будет стекать расплавленный жир и сок. Меньше капает — меньше пламени. Это особенно хорошо работает при непрямом гриллинге.

Используйте песок или соль в качестве крайней меры

Если все остальное не помогает, посыпьте возгоревшиеся угли небольшим количеством сухого песка или крупной соли. Это потушит огонь механически, без влаги и пара. Мы настоятельно рекомендуем крупную соль, так как она не оставит пятен на вашем гриле, но если соли нет, поможет немного песка.

Пламя вам не враг — это часть процесса жарки. Но неконтролируемый огонь может испортить даже самый лучший стейк. Помните — вода — не выход.

Опытный повар не тушит огонь, а контролирует его.

Грамотно размещайте уголь, контролируйте капание жира и используйте правильные инструменты. И самое главное, сохраняйте спокойствие, потому что лучшее барбекю начинается с хорошего настроения и холодной головы!

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