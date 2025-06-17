Не лейте воду на угли: шесть способов регулирования пламени при барбекю

Используйте распылитель соленой воды (если это действительно необходимо)

Если вы хотите уменьшить пламя и другие способы не действуют, используйте распылитель, а не брызгайте и не лейте. Это снижает вероятность того, что пар испортит еду, а соленая вода помогает уменьшить вспышки пламени, не влияя на вкус. Но используйте этот метод с осторожностью и только в крайнем случае.

Используйте аксессуары для гриля

Уберите самое жирное мясо или источник жира с самой горячей зоны. Используйте скребок или лопатку для гриля, чтобы отодвинуть жир от углей — именно он вызывает пламя.

Используйте алюминиевые поддоны для жира

Поставьте одноразовые алюминиевые поддоны под решетку, куда будет стекать расплавленный жир и сок. Меньше капает — меньше пламени. Это особенно хорошо работает при непрямом гриллинге.

Используйте песок или соль в качестве крайней меры

Если все остальное не помогает, посыпьте возгоревшиеся угли небольшим количеством сухого песка или крупной соли. Это потушит огонь механически, без влаги и пара. Мы настоятельно рекомендуем крупную соль, так как она не оставит пятен на вашем гриле, но если соли нет, поможет немного песка.

Пламя вам не враг — это часть процесса жарки. Но неконтролируемый огонь может испортить даже самый лучший стейк. Помните — вода — не выход.

Опытный повар не тушит огонь, а контролирует его.

Грамотно размещайте уголь, контролируйте капание жира и используйте правильные инструменты. И самое главное, сохраняйте спокойствие, потому что лучшее барбекю начинается с хорошего настроения и холодной головы!